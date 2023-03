Maak kans op de nieuwe Samsung Galaxy A54, A34 of A14 (ADV)

Eindelijk zijn de nieuwe Galaxy A-telefoons van Samsung er! We hebben nog meer goed nieuws, want we geven ze weg en jij kan ze winnen. Lees hier hoe.

Nieuw: de Samsung A54, A34 en A14 bij Belsimpel

Ieder jaar zijn de ogen gericht op Samsungs nieuwe Galaxy S-smartphones, maar stiekem zijn de Galaxy A-telefoons minstens zo interessant én populair. Vanaf nu zijn de Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G en Galaxy A14 5G in Nederland verkrijgbaar, als opvolgers van de veel verkochte toestellen van vorig jaar.

In samenwerking met Belsimpel geven we de gloednieuwe Galaxy A’s ook nog eens weg. Dat betekent dat je kans maakt op de Galaxy A54, Galaxy A34 en Galaxy A14. Van ieder toestel geven we één exemplaar weg, dus lees snel hieronder hoe je deelneemt aan de winactie.

Dit moet je weten over de Samsung A54 5G

Het nieuwe paradepaardje in de Galaxy A-reeks is de Samsung Galaxy A54 5G. De smartphone is dankzij de nieuwe Exynos-chip sneller dan zijn voorganger en draait – zoals je zou verwachten – op de nieuwste software. Dit is Android 13 met de One UI-schil van Samsung, die allerlei handige functies toevoegt.

Belangrijk is dat de Galaxy A54 erg lang wordt ondersteund met updates. De telefoon krijgt gegarandeerd vier grote Android-versie-updates: naar Android 14, 15, 16 en 17. Hierdoor blijf je jarenlang up-to-date, maar ook qua beveiliging zit het wel snor. De A54 kan vijf jaar rekenen op beveiligingspatches.

Daarnaast zijn de camera’s verbeterd. De Samsung A54 heeft een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Dat klinkt misschien een beetje technisch, maar het betekent dat je ook in het donker (of als je handen trillen) scherpe foto’s maakt. Verder kun je aan de slag met de 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

De Galaxy A54 is in vier kleuren verkrijgbaar: Awesome Lime, Awesome Violet, Awesome Graphite en Awesome White. Los betaal je voor het toestel 489 euro. Je haalt dan de 128GB-versie in huis, maar kan nu ook extra voordelig de 256GB-variant kopen. Als je de Galaxy A54 met 256GB kiest, krijg je een cashback van 30 euro.

Schaf je het toestel met een abonnement aan, dan kun je flink besparen op de toestelkosten. Zo haal je de Galaxy A54 256GB al vanaf 330 euro in huis met een onbeperkt data-abonnement van T-Mobile.

Dit moet je weten over de Samsung A34 5G

Ook komt Samsung met de Galaxy A34 5G en die is een stuk betaalbaarder. Dat betekent overigens niet dat de smartphone veel minder goed is. Je krijgt een mooi en groot super-amoled-scherm, een accu die lang meegaat en dezelfde uitstekende software-ondersteuning als bij de A54.

De MediaTek-processor zorgt voor prima prestaties en achterop zitten drie camera’s. Met de 48 megapixel-hoofdcamera maak je in elke situatie een mooie foto en de 8 megapixel-groothoeklens is ideaal voor als je landschappen of architectuur wil vastleggen. Tot is er een 5 megapixel-macrocamera voor plaatjes van dichtbij.

De Samsung Galaxy A34 5G heeft 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje. Je kan kiezen uit vier kleuren: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet en Awesome Graphite.

Los haal je de Galaxy A34 5G in huis vanaf 389 euro. Wil je liever een nieuw abonnement erbij? Dan kun je besparen op de toestelkosten. Zo haal je de A34 128GB al vanaf 216 euro in huis met een onbeperkt data-abonnement van Vodafone.

Samsung A14 4G en 5G: goedkoper toestel

Als je een nieuwe Samsung-smartphone zoekt en de hand op de knip wil houden, dan moet je bij de Galaxy A14 zijn. Dit toestel heeft een groot en scherp 6,6 inch-scherm, drie camera’s achterop en een batterij die het met gemak een volle dag volhoudt – ook als je de telefoon veel gebruikt.

Verder draait de Galaxy A14, die in een 4G- en 5G-versie beschikbaar is, op dezelfde fijne Samsung-software en kun je rekenen op een goed updatebeleid. Zo blijft het toestel veilig en up-to-date.

De Samsung A14 64GB 4G is verkrijgbaar vanaf 199 euro en de 5G variant vanaf 229 euro. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen ontvang je de A14 cadeau bij een 2-jarig abonnement van Budget Mobiel.

Win de Galaxy A54, A34 of A14 bij Belsimpel!

Lijken de nieuwe Samsung-telefoons je wel wat? Dan hebben we goed nieuws, want in samenwerking met Belsimpel geven we van ieder toestel één exemplaar weg. Er zijn dus drie gloednieuwe Samsung-smartphones waarop jij kans maakt om te winnen.

Meedoen aan de winactie is heel simpel. Vul simpelweg het Google-formulier in en je doet automatisch mee. Let op: de winactie loopt van vanaf maandag 20 maart tot en met zondag 26 maart. Daarna maken we zo snel mogelijk de winnaars bekend!

Laden…