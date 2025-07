Samsung Galaxy A56 tijdelijk voor minder dan 75 euro

Heb jij de Samsung A56 op het oog? Dan hebben we goed nieuws, want hij is tijdelijk voor slechts 71 euro op de kop te tikken. We vertellen je hoe.

Samsung Galaxy A56 voor 71 euro

De Samsung A56 is een populair toestel en dat snappen we. Voor een niet al te hoge prijs krijg je toch een hele complete telefoon. Bij de introductie eind maart kostte de telefoon 479 euro, maar ondertussen is hij flink goedkoper geworden. Je hebt hem tijdelijk namelijk al in handen vanaf slechts 71 euro.

Dat doe je door een abonnement af te sluiten van Vodafone bij Belsimpel. In combinatie met een Unlimited-bundel betaal je slechts 71 euro aan toestelkosten. Heb je aan een kleinere bundel ook genoeg, zoals 10GB? Dan is de beste deal Lebara. Voor het toestel betaal je 191 euro en de eerste drie maanden krijg je 50 procent korting op je abonnement. Gemiddeld kom je voor 10GB dan uit op 7,50 euro per maand.

Wil je nou nergens aan vastzitten en koop je jouw nieuwe telefoon het liefste als los toestel? Dan kan je het beste bij Bol terecht. Hier kost de A56 je 313,18 euro.

Samsung A56 bij providers

Wil je de Samsung A56 het liefste direct bij één van de providers bestellen? Dan is het momenteel voordeliger om te gaan voor het losse toestel bij Bol en een sim only-abonnement af te sluiten. Je profiteert hiermee alsnog van de klantvoordelen die je provider biedt als je ook vast internet hebt van dezelfde aanbieder.

Bij KPN, Vodafone en Odido is dit onder andere tot 7,50 euro korting per maand. Van KPN krijg je ook nog eens een gratis Netflix-abonnement, van Odido ontvang je nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet en Vodafone doet je onder meer een extra tv-pakket cadeau als je internet van Ziggo hebt.

Mocht je echt het liefste ook je toestel bij één van de providers kopen, dan zijn dit de prijzen die je momenteel betaalt:

Dit is waarom je de Samsung A56 kiest

De Samsung Galaxy A56 is een populaire middenklasser en dat snappen we goed. Voor de prijs die je betaalt heb je de beschikking over een kwalitatief goede telefoon met veel functies. Zo maak je met deze telefoon social media-waardige foto’s, maar dan zónder het prijskaartje dat vaak aan een telefoon met goede camera’s hangt.

Hij is ook zeker toekomstbestendig. Samsung heeft vaak een goed updatebeleid en de A56 is geen uitzondering. Je mag rekenen op minstens zes jaar aan Android- en beveiligingsupdates. Dit is voor veel andere smartphonemerken slechts vier jaar.

Daarnaast is de gebruikte processor snel genoeg om voor al je dagelijkse taken, apps en games. Die zien er overigens op het grote 6,7 inch-amoled-scherm prachtig uit.

Vergelijk zelf de beste Samsung A56-prijzen

Wil je zeker weten dat je de beste deal voor jou te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Die hebben we voor zowel de A56 in combinatie met een abonnement als los toestel en voor vrijwel elke telefoon die je kan bedenken. Vul de filters in met de wensen die je hebt en de laagste prijs staat automatisch bovenaan.