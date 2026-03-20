Samsung Galaxy A57 komt eraan: A56 nu fors in prijs gedaald

Waarschijnlijk komen er, snel na de S26-lancering, wéér nieuwe Samsung-toestellen aan. Dit zal onder andere de A57 zijn. Daardoor is de voorganger, de A56, nu flink goedkoper op te pikken.

Haal de Samsung A56 voordelig in huis

In maart is het normaal gezien tijd voor de Samsung A-presentatie. Wanneer die dit jaar precies is, is nog niet bekend. We vermoeden echter dat hij er snel aankomt, want we zien bij providers al dat de voorganger, de A56, minder goed verkrijgbaar is.

Bij KPN is hij zelfs al helemaal uit het assortiment en ook Vodafone heeft hem alleen nog in zwart en roze. 256GB is bij Simyo helemaal uitverkocht en ook bij Hollandsnieuwe is de Galaxy A56 alleen nog in zwart beschikbaar.

Wil je de A56 daar nog scoren, dan moet je er dus snel bij zijn. Ook maken webwinkels hun voorraden nu op om ruimte te maken voor de opvolger, wat betekent dat er goede acties te vinden zijn. We zetten hieronder de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A56 vanaf 36 euro

De Samsung Galaxy A56 is één van de populairste toestellen op Android Planet. Dat begrijpen we goed, want het is een complete smartphone voor een relatief goede prijs. Je krijgt toegang tot vrijwel alle Galaxy AI-functies, schiet foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera of de groothoeklens van 12 megapixel.

Daarnaast krijgt de Samsung A56 nog vijf jaar beveiligingsupdates en laadt ‘ie met 45 watt lekker snel op. Ook is de accu van 5000 mAh groot genoeg om één à twee dagen op een lading vooruit te kunnen. Vorig jaar kreeg de telefoon een adviesprijs van 479 euro mee, maar ondertussen is hij als los toestel voor 299 euro te krijgen bij Belsimpel.

Nog meer besparen doe je door de smartphone te bestellen in combinatie met een abonnement. Dat kan bij één van de providers, waar Ben, Simyo en Hollandsnieuwe met 288 euro het goedkoopste zijn.

Bij webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl is de prijs afhankelijk van de bundel die je kiest en valt hij vaak nog lager uit. De beste deal is momenteel Odido bij Mobiel.nl: vanaf 36 euro.

Liever een andere provider, dan is Vodafone bij Mobiel.nl de beste keuze (vanaf 89 euro). Heb je aan minder data ook genoeg en wil je bijvoorbeeld 10GB voor een lage maandelijkse prijs, dan kan je het beste gaan voor Lebara bij Belsimpel. Nu betaal je voor de A56 125 euro. Voor de 10GB-bundel betaal je maandelijks 7 euro (eerste zes maanden 50 procent korting).