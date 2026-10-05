Alléén vandaag: krijg tot 240 euro korting op de Samsung Galaxy A57

Alleen vandaag haal je de Samsung Galaxy A57 extra voordelig in huis tijdens Magic Monday bij Belsimpel. In combinatie met een tweejarig hollandsnieuwe-contract pak je direct 150 euro toestelkorting én betaal je het eerste jaar een verlaagde maandprijs. Zo bespaar je in totaal tot wel 240 euro.

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Grijp tot 240 euro voordeel met de Magic Monday-deal

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent dat er alleen vandaag een scherpe actie geldt. Dit keer staat de Samsung Galaxy A57 in de schijnwerpers. Bij het afsluiten van een tweejarig contract van hollandsnieuwe pak je 150 euro toestelkorting. Daarbovenop profiteer je tijdens de eerste twaalf maanden van een flink verlaagde maandprijs voor je databundel.

Bij hollandsnieuwe kies je tussen een standaard combibundel of een bundel met onbeperkt bellen. Bij de standaard bundel zijn je belminuten, sms’jes en gigabytes gelijk aan elkaar. Elke standaard bundel, van 5GB tot 40GB, kost het eerste jaar slechts 4,50 euro per maand.

Wil je liever zorgeloos onbeperkt bellen en sms’en naast je data? Dan betaal je de eerste twaalf maanden voor elke bundel een vast tarief van 6,50 euro per maand. Kies je bijvoorbeeld voor de populaire 20GB-bundel met onbeperkt bellen, dan daalt de maandprijs het eerste jaar van 11,00 euro naar 6,50 euro. Samen met de 150 euro toestelkorting bespaar je zo in totaal 204 euro!

Alle Magic Monday opties op een rij

Benieuwd naar de exacte prijzen per bundel? Hieronder hebben we alle standaard opties, de toestelprijzen en de totale kortingen overzichtelijk voor je op een rij gezet:

Liever onbeperkt bellen en sms’en? Bekijk alle opties met onbeperkt bellen direct op de website van Belsimpel door op de knop hieronder te klikken.

Extra voordeel voor Ziggo- en hollandsnieuwe-klanten Heb je al internet van Ziggo of een contract van hollandsnieuwe op jouw adres staan? Dan kun je bij deze actie tot wel 10 GB aan extra data per maand ontvangen, afhankelijk van het gekozen pakket.

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Alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy A57

De Samsung Galaxy A57 heeft een helder 6,7 inch-scherm, waarop filmpjes, artikelen en sociale media er scherp uitzien. Zowel de voor- als achterkant zijn afgewerkt met stevig glas, waardoor de telefoon luxe aanvoelt en tegen een stootje kan. De vernieuwde processor zorgt er bovendien voor dat al je dagelijkse apps snel opstarten.

Op de achterkant vind je een camerasysteem met een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens. Met de hoofdcamera en de groothoeklens schiet je mooie foto’s van je omgeving of van grotere groepen. De kleine macrolens is bedoeld voor foto’s van heel dichtbij, maar is nogal beperkt. Voor het maken van selfies en voor videobellen zit er in het scherm een 12 megapixel-camera.

Een belangrijk voordeel van dit toestel is dat Samsung belooft om zes jaar lang beveiligings- en systeemupdates te leveren. Hierdoor kun je de telefoon een lange tijd probleemloos en vertrouwd blijven gebruiken. Wel moet je er rekening mee houden dat de batterij bij intensief gebruik wat sneller leegraakt dan bij sommige concurrenten.