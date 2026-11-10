Samsung Galaxy A57 haal je tijdens Black Friday in huis met tot 80 procent korting

De Samsung Galaxy A57 is sinds de release de populairste telefoon op Android Planet. Je haalt ‘m nu ook nog eens met een goede aanbieding in huis, want tijdens Black Friday is ‘ie op veel plekken te vinden. Voor ieder wat wils, dus hieronder verzamelen we de beste aanbiedingen voor de A57.

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Samsung Galaxy A57 tijdens Black Friday met 80 procent korting

Tijdens Black Friday zijn talloze producten met flinke korting op de kop te tikken, waaronder veel tech. Is jouw smartphone aan vervanging toe, dan is dit dus hét moment om toe te slaan. De Samsung Galaxy A57 is het hele jaar door ontzettend populair, maar met Black Friday is ‘ie ook extra afgeprijsd.

Toen de smartphone in maart verscheen, kreeg de Samsung A57 een adviesprijs van 529 euro mee. Ondertussen is ‘ie flink in prijs gezakt, want je tikt de telefoon op de kop voor € 337,48 bij bol.com plaza. Het is echter veel goedkoper om de A57 in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Kies bij Mobiel.nl voor Odido en hebt hem in huis vanaf 107 euro.

De beste deal is echter om voor Ben te gaan bij Mobiel.nl, zodat je een voordeligere bundel kan kiezen. Kies voor 40GB en je betaalt voor de A57 180 euro. De bundel is de eerste twaalf maanden ook nog eens 50 procent goedkoper en gemiddeld genomen ben je 8,25 euro per maand kwijt.

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Samsung Galaxy A57 bij providers: vanaf 240 euro

Haal je het liefste je nieuwe telefoon bij je favoriete provider? Dan is Black Friday de uitgelezen kans om de A57 voor minder te scoren. Zo ben je bij Ben en Hollandsnieuwe momenteel aan het juiste adres voor de laagste toestelprijs van 240 euro. Dat is dus nog zo’n 100 euro goedkoper dan de laagste los toestelprijs.

Ook KPN, Vodafone en Odido hebben de A57 in het assortiment, maar hier ligt de prijs wat hoger. Heb je echter thuis ook vast internet op je adres van één van deze providers, kies dan nu weer voor dezelfde aanbieder. Zo ontvang je klantvoordeel, zoals tot 20 euro korting per maand en gratis streamingdiensten zoals Netflix, Videoland en ESPN Compleet.

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Dit is de allerbeste deal: Samsung A57 met 40GB data van Ben

In combinatie met een onbeperkt internetabonnement vind je vrijwel altijd de laagste toestelprijs. Dat is dit keer ook weer het geval: met Odido via Mobiel.nl haal je de A57 in huis vanaf slechts 107 euro. Hier hoort echter een dure bundel bij van maar liefst 49,50 euro per maand. We snappen dat je dit wat te duur vindt of dat je geen onbeperkt internet nodig hebt.

Kijk je ook naar abonnementskosten, dan springt momenteel Ben eruit via Mobiel.nl. Voor de A57 betaal je daar dankzij de Black Friday-aanbiedingen 180 euro en je bundel kost er gemiddeld 8,25 euro per maand. Dat komt doordat je de eerste twaalf maanden 50 procent korting krijgt.

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Samsung Galaxy A57: uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

De Samsung Galaxy A57 is een redelijk complete smartphone voor een redelijk lage prijs. Deze telefoon beschikt over alle functies die de gemiddelde gebruiker nodig heeft. Denk aan een snelle chip, goede accuduur en fraai ontwerp.

Ben jij iemand die veel gamet, multitaskt of veel foto’s van hoge kwaliteit met je smartphone wil maken, dan kan je beter voor een ander toestel kiezen uit het duurdere segment. Voor de meeste mensen is de A57 echter een prima keuze.

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Je profiteert ook nog eens van het lange updatebeleid van Samsung. Met de A57 kun je rekenen op maar liefst zes jaar aan updates. Daardoor zit je de komende jaren dus goed!