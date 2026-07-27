Alleen vandaag: Samsung Galaxy A57 met 199 euro extra korting

Het is weer maandag en dat betekent Magic Monday bij Belsimpel. Vandaag ontvang je tot 199 euro extra korting als je voor de Samsung Galaxy A57 kiest in combinatie met een abonnement van Hollandsnieuwe.

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Samsung Galaxy A57 met 199 euro korting

Iedere maandag is het bij Belsimpel Magic Monday. De ene keer ontvang je cashback bij een sim only-abonnement, de andere keer een hoge korting als je voor een bepaalde telefoon kiest.

Vandaag is dit laatste het geval en ontvang je tot 199 euro korting als je voor de A57 met Hollandsnieuwe gaat. Hierdoor haal je dit toestel in huis vanaf slechts 120 euro. Daarbij krijg je ook nog eens korting op je abonnement. De eerste twaalf maanden profiteer je van 50 procent korting.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 27 juli 2026. Wees er dus snel bij!

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Samsung Galaxy A57 met Hollandsnieuwe

Ga je vandaag voor de Samsung A57, dan is het verstandig om te kiezen voor een abonnement van Hollandsnieuwe. Een losse kost momenteel € 316,-, terwijl je deze telefoon door de aanbieding nu vanaf 120 euro in huis haalt. Daardoor bespaar je dus flink.

Dit is in combinatie met de grootste bundel, maar ook met de kleinste bundel van 5GB ben je veel goedkoper uit. We zetten hieronder de prijzen voor je op een rij.

Bundel Prijs voor A57 Gemiddelde € p/m door actie Normale € p/m 5GB €144,- €5,25 p/m €7,- p/m 10GB €138,- €6,- p/m €8,- p/m 20GB €132,- €6,75 p/m €9,- p/m 30GB €120,- €7,50 p/m €10,- p/m 40GB €120,- €9,- p/m €12,- p/m

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Hollandsnieuwe: internetten, bellen en sms’en uit één bundel

Bij Hollandsnieuwe krijg je data, belminuten en sms’jes vanuit één bundel. Kies je voor 10.000, dan krijg je 10GB, 10.000 belminuten of 10.000 sms’jes. Als je bijna nooit belt, betaal je dus nooit voor onnodige minuten. Bel je juist wel veel, dan biedt Hollandnieuwe ook de optie voor onbeperkt bellen. Dit kost 2 euro per maand meer.

Verder nog handig om te weten, is dat Hollandsnieuwe onder hetzelfde bedrijf als VodafoneZiggo valt. Hierdoor maak je gebruik van het snelle 5G-netwerk van Vodafone, maar ontvang je ook klantvoordeel als je thuis internet van Hollandsnieuwe of Ziggo hebt. Je profiteert in dat geval van extra data.

Dit is de Samsung Galaxy A57: complete telefoon voor relatief lage prijs

Met de Samsung Galaxy A57 haal je een complete middenklasser in huis die voor veel gebruikers meer dan voldoende te bieden heeft. De smartphone combineert een groot 6,7 inch-scherm met een slanke behuizing en een relatief laag gewicht, waardoor hij prettig in de hand ligt. Dankzij de 5000 mAh-batterij hoef je bij gemiddeld gebruik meestal pas na één of twee dagen weer op te laden.

Op de achterkant vind je een veelzijdig camerasysteem met een 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens voor wijde foto’s en een macrocamera voor het vastleggen van kleine details. Een telelens ontbreekt, waardoor je bij het inzoomen sneller kwaliteitsverlies ziet.

Foto’s kun je achteraf eenvoudig verbeteren met de ingebouwde Galaxy AI-functies. Zo verwijder je storende objecten uit een afbeelding of pas je de compositie aan door onderdelen te verplaatsen. Onder de motorkap zorgt Samsungs eigen processor voor vlotte prestaties bij dagelijks gebruik. Bovendien ontvangt de Galaxy A57 zes jaar lang beveiligings- en software-updates, zodat je toestel ook de komende jaren actueel blijft.