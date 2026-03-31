Samsung Galaxy A57 nu al voor minder dan 200 euro

De Samsung Galaxy A57 is nog geen week oud, maar je scoort ‘m nu al voor minder dan 200 euro. We laten je zien hoe je dat doet.

Samsung Galaxy A57 vanaf 190 euro

Vorige week presenteerde Samsung de nieuwe Galaxy A-telefoons. Het ging om de Galaxy A57 en A37. We verwachten veel van de A57, want afgelopen jaar was de voorganger één van de populairste telefoons op Android Planet. De nieuwe Samsung A57 heeft een adviesprijs van 529 euro, maar momenteel haal je het toestel al in huis vanaf 190 euro.

Helaas is dit niet het geval voor een los toestel, maar alleen als je hem combineert met een abonnement. De laagste prijs is te vinden bij Belsimpel in combinatie met een KPN-abonnement. Met de grootste bundel betaal je voor het toestel slechts 240 euro.

Meld je ook zeker aan voor persoonlijke korting via de link op de A57-pagina bij Actie 1. Je ontvangt vervolgens in je mailbox een kortingscode voor 50 euro extra korting (overigens ook geldig bij een los toestel). Hierdoor zakt je prijs van 240 euro naar 190 euro. Ook met een kleinere bundel bespaar je flink, dus kies vooral het abonnement dat bij je past.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever een andere provider of kleinere bundel?

Vind je een onbeperkt internetabonnement niet nodig of heb je een voorkeur voor een andere provider? Dat kan natuurlijk en ook dan bespaar je flink ten opzichte van een los toestel.

We laten je hieronder zien wat je betaalt met Vodafone of Odido, maar ook welke provider het goedkoopste is als je voor een 10GB-bundel kiest. Vergeet ook niet je persoonlijke kortingscode aan te vragen om de prijs met 50 euro te verlagen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A57: dit is waarom jij deze telefoon wil

De Samsung Galaxy A57 is voor de meeste mensen een uitstekende telefoon. Voor een relatief lage prijs krijg je een toestel van hoge kwaliteit. De A57 beschikt over een 6,7 inch-scherm en is bovendien lekker dun en licht. Aan de binnenkant is een accu van 5000 mAh te vinden, wat wil zeggen dat hij zo’n één à twee dagen mee zal gaan.

Wat de camera’s betreft is er geen telelens te vinden, waarmee je zonder kwaliteitsverlies inzoomt. Je maakt wel foto’s met een wijdere hoek dankzij de groothoeklens en scherpe kiekjes met de 50 megapixel-hoofdcamera. Ook is er een macrolens voor close-ups.

Nadat je jouw foto’s hebt geschoten, bewerk je ze met Galaxy AI. Zo verwijder je objecten van je foto of verplaats je ze naar een betere plek. Dit alles draait op een chip van Samsung zelf en die voert alle taken snel uit.