Samsung Galaxy A57 nu te koop: scoor de midranger hier

De Samsung Galaxy A57 en A37 zijn aangekondigd!

Het is weer tijd voor nieuwe Galaxy A-smartphones van Samsung. De Galaxy A57 en A37 doken veelvuldig op in lekken en geruchten en zijn nu officieel onthuld. De toestellen kun je nu bestellen in Nederland. De Samsung Galaxy A57 kost 529 euro, de A37 is precies 100 euro goedkoper.

Tip: Haal je de Samsung A57 of A37 nu in huis, dan kun je profiteren van een actie. Je krijgt namelijk een gratis geheugenupgrade. Zo ontvang je de 256GB-versie van het toestel in huis, maar betaal je de prijs van het 128GB-model. Dat scheelt je 60 euro. Deze actie geldt tot en met 3 mei 2026.

Zoals de naam al verklapt, is de Samsung Galaxy A57 de opvolger van de populaire Galaxy A56 van vorig jaar. Het nieuwe toestel ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, maar Samsung heeft wel degelijk verbeteringen doorgevoerd. Zo is de Galaxy A57 dunner én lichter en kan het toestel beter tegen water.

Ook zijn de randen rondom het scherm dunner, wat er moderner uitziet. Over het scherm gesproken: dat is 6,7 inch groot, heeft een ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden en maximale helderheid van 1900 nits. Hierdoor moet je het beeld ook goed kunnen aflezen als je buiten in de felle zon loopt.

Onder de motorkap is het een en ander veranderd. Zo beschikt de Samsung A57 over een snellere Exynos 1680-chip, met minstens 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Samsung verkoopt ook versies met meer opslag, terwijl een grotere vapor chamber moet voorkomen dat de A57 tijdens het gebruik te warm wordt.

De hoofdcamera maakt betere foto’s in het donker en de 5000 mAh-accu ondersteunt weer snelladen met 45 watt. Helemaal fijn is dat de Samsung Galaxy A57 zes jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches krijgt.

Het instapmodel kost 529 euro, maar voor de 256GB-uitvoering ben je 589 euro kwijt. Er is daarnaast een 12/512-versie verkrijgbaar voor 769 euro. De Samsung Galaxy A57 is verkrijgbaar in vier kleuren: donkerblauw, lichtblauw, grijs en paars.

Samsung Galaxy A37 kopen?

Ook nieuw: de Samsung Galaxy A37! Het toestel is het goedkopere broertje van de A57, met een adviesprijs van 429 euro. De smartphone is – net als zijn voorganger minder luxe uitgerust en heeft bijvoorbeeld een tragere chip. Die gebruikte Samsung twee jaar geleden ook al in de Galaxy A55.

Daarnaast zijn de camera’s minder indrukwekkend bij de A37, al heeft Samsung wel de beeldverwerking verbeterd. Foto’s schiet de telefoon met de 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De 5000 mAh-accu moet het makkelijk een lange dag volhouden en kan snelladen met 45 watt.

Het scherm van de Galaxy A37 is 6,7 inch groot en heeft een hoge 120Hz-ververssnelheid. Net als de A57 is de A37 beter bestand tegen water. Door het plastic frame voelt de smartphone misschien iets goedkoper aan, maar hij profiteert wel van het goede updatebeleid van Samsung.

Het instapmodel kost 429 euro, de 256GB-versie gaat voor 519 euro over de toonbank. De Samsung Galaxy A57 is verkrijgbaar in vier kleuren: donkerblauw, lichtblauw, grijs en paars.

