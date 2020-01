Je kunt de Samsung Galaxy A71 vanaf nu kopen in Nederland. De middenklasser met viervoudige camera en degelijke specificaties is voor 469 euro verkrijgbaar bij meerdere (web)winkels.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A71 kopen in Nederland

Het toestel werd aan het begin van deze maand gelijktijdig onthuld met de Samsung Galaxy A51, die al langer te koop is. De Galaxy A71 is per direct verkrijgbaar bij meerdere Nederlandse partijen, waaronder Belsimpel en Coolblue. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren: blauw, zilver en zwart. Wanneer je de Galaxy A71 vandaag bestelt, heb je ‘m op zijn vroegst morgen in huis.

De opvolger van de Galaxy A70 heeft een groot 6,7 inch-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De optische vingerafdrukscanner zit in het display verwerkt. Op de achterkant vind je vier camera’s. De primaire 64 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-dieptesensor en 5 megapixel-macrolens. Laatstgenoemde gebruik je voor het maken van close-up-foto’s.

Ook noemenswaardig is de forse accu. Deze heeft namelijk een capaciteit van 4500 mAh. Bovendien ondersteunt de Galaxy A71 snelladen met 25 Watt. Daarnaast draait het toestel bij uitkomst op OneUI 2.0, dat gebaseerd is op Android 10. Hierdoor kun je onder meer aan de slag met een donkere modus, sneller deelmenu en krijg je meer grip op je privacy.

Bovendien is de Samsung Galaxy A71 met krachtige specificaties uitgerust. Het toestel heeft zodoende een octacore-processor met 6 of 8GB aan werkgeheugen. Ook zware apps en games kun je hierdoor zonder problemen draaien. Wel is het jammer dat de Samsung Galaxy A71 duurder is dan zijn voorganger. De Galaxy A70 kostte bij zijn release in april van 2019 399 euro.

Goedkoper alternatief

Is 469 euro je net iets te gortig? Dan is het de moeite waard om eens bij de Samsung Galaxy A51 te kijken. Dit toestel kun je het best zien als het kleinere broertje van de hierboven besproken A71. De smartphone heeft minder krachtige specificaties, maar is ook uitgerust met een viervoudige camera. Bovendien kost het toestel 100 euro minder.