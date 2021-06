Samsung A72 flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De Samsung Galaxy A72 werd half maart gepresenteerd voor 449 euro. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en vooral in combinatie met een abonnement is het toestel flink in prijs gedaald. In dit overzicht vind je dan ook de beste Samsung A72-deals.

Samsung Galaxy A72 prijsbesparing

De Samsung Galaxy A72 is een betaalbare smartphone in het middensegment die samen met de Samsung A52 werd onthuld. In dit artikel over de Samsung Galaxy A72 prijsbesparing zetten we de beste prijzen voor je op een rij.

Let daarbij op dat je de hoogste korting krijgt als je de A72 met abonnement afsluit, maar ook los is het toestel al iets goedkoper. De adviesprijs van de Samsung Galaxy A72 is 449 euro, maar momenteel pik je een los toestel op voor 399 euro bij Mobiel.nl.

De beste Samsung Galaxy A72 aanbiedingen bij providers

Je bespaart meer als je kiest voor de A72 met abonnement en daarvoor kun je natuurlijk rechtstreeks terecht bij de providers zelf. De toestelwaarde bij providers is altijd gelijk, ongeacht hoe duur het abonnement is wat je kiest.

Koop je de Galaxy A72 via een provider zelf, dan bespaar je vaak wel net iets minder als je dat via een andere webwinkel doet. Dat is echter ook weer afhankelijk van het type abonnement dat je kiest. Kies je bij een webwinkel voor een kleinere toestelbundel, dan kunnen de toestelkosten namelijk flink oplopen.

Bij de providers zelf lopen ook nog verschillende (kortings)acties:

Besparing per provider bij webwinkels

Je kunt natuurlijk ook winkelen voor de A72 bij een andere webwinkel en daar een abonnement afsluiten. In onderstaande vergelijking zijn we uitgegaan van abo’s met onbeperkt data. We kijken ook alleen naar de besparing op toestelkosten: check daarom zelf wat je per maand aan abonnement betaalt en wat de totaalkosten zijn.

Abonnementen met onbeperkt data zijn natuurlijk het duurste. Heb je geen eindeloze stroom aan GB’s nodig, dan kun je net zo goed kiezen voor wat minder data en dus lagere maandkosten. De toestelkosten kunnen daarmee wel veranderen (lees: verhogen), waardoor je ook dan de totaalprijs goed in de gaten moet houden.

Samsung Galaxy A72 bij T-Mobile – bespaar tot 207 euro

Kies je voor een abonnement van T-Mobile dan bespaar je tot 207 euro op de toestelkosten. Afsluiten van het abonnement doe je dan via de bekende webwinkel: Mobiel.nl.

Samsung Galaxy A72 bij Vodafone – bespaar tot 159 euro

Liever combineren met een Vodafone-abonnement? Uiteraard is dat ook mogelijk bij verschillende winkels. De korting op het toestel kan daarbij oplopen tot 159 euro.

Samsung Galaxy A72 bij KPN – bespaar tot 159 euro

Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy A72 ook combineren met een KPN-abonnement. Zo kun je onder andere terecht bij Mobiel.nl en bespaar je tot 159 euro op het toestel.

Samsung Galaxy A72 bij Tele2 – bespaar tot 111 euro

Tot slot kun je ook denken aan een abonnement bij provider Tele2, waarmee je tot 111 euro korting op het toestel bespaart. Die besparing qua toestelkosten is daarmee het kleinst, maar de maandelijkse abbonnementskosten zijn dan weer een stuk lager dan bij andere providers.

Lees meer over de Samsung Galaxy A72

De Samsung A72 is een fijn toestel met scherm van 6,7 inch, grote accu en meerdere camera’s aan boord. De smartphone wordt geleverd met Android 11, maar krijgt ook jarenlange updates. Zo krijg je updates voor Android, maar ook beveilingspatches.

Benieuwd naar al onze ervaringen lees dan ook onze uitgebreide geschreven Samsung Galaxy A72 review. Kijk je liever? Laat je dan in enkele minuten bijpraten over wat wij van het toestel vinden in onderstaande video.