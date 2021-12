Tip: Samsung Galaxy Buds 2 cadeau bij aankoop S21, S21 Plus en S21 Ultra

Als je de komende weken een high-end smartphone van Samsung koopt, dan krijg je er gratis een setje Galaxy Buds 2-oordopjes bij. Lees hier hoe je van de actie profiteert.

Galaxy Buds 2 Samsung Galaxy S21-actie

Samsung stunt vaker met aanbiedingen en cashbacks en dit keer geeft het bedrijf de Galaxy Buds 2 weg, als je de Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra of Galaxy Z Flip 3 in huis haalt. De draadloze oordopjes kosten normaliter ruim 100 euro, maar krijg je nu gratis als je je aankoop aanmeldt bij Samsung.

Het werkt als volgt: koop je de Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra of Z Flip 3 in de periode van 30 november 2021 tot en met 2 januari 2022, dan kun je je aankoop aanmelden via deze actiepagina. Deelnemen aan de actie kan tot en met 21 februari 2022, dus je hebt eventjes de tijd. Bij de registratie moet je een kopie van de aankoopbon uploaden, alsmede een foto van de EAN-code op de verpakking.

Heb je dit gedaan, dan wordt de aanvraag gecontroleerd door Samsung. Als alles klopt, krijg je de Galaxy Buds 2 vervolgens binnen negen weken opgestuurd. Let wel op dat je je nieuwe Samsung-smartphone bij een deelnemende winkels aangeschaft moet hebben, al doen eigenlijk alle grote (web)winkels in Nederland wel mee aan de actie. Op de Samsung-pagina worden alle deelnemende partijen opgesomd.

Geldt ook voor opvouwbare Galaxy Z Flip 3

Als gezegd krijg je de Galaxy Buds 2 ook gratis als je de Z Flip 3 koopt. Dit is het nieuwste opvouwbare toestel van Samsung, met een scherm dat open en dicht kan klappen. Hierdoor is de Flip 3 erg compact als je ‘m dichtvouwt, terwijl je opengeklapt juist een lekker groot scherm (6,7 inch) hebt.

Wat de overigens specificaties betreft doet de Z Flip 3 niet veel onder voor de S21-telefoons. De opvouwbare smartphone heeft een krachtige processor, twee prima camera’s op de achterkant en een waterdichte behuizing. Wel is de accu van de Flip 3 kleiner en kan het toestel minder snel opladen dan de S21. De smartphone kost nu tussen de 900 en 1000 euro.

De meest geavanceerde smartphone van het viertal is de Galaxy S21 Ultra. Deze telefoons heeft de beste camera’s, een forser en beter scherm en de grootste accu. Daar betaal je wel flink voor, want de Ultra kost ruim 1000 euro. De reguliere S21 is met een prijs van zo’n 750 euro een stuk goedkoper, terwijl je voor de S21 Plus iets minder dan 900 euro betaalt.