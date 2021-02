Een tijdelijke Samsung Galaxy Buds+ actie levert je gratis oordopjes op bij aanschaf van de Galaxy S20 FE of Galaxy Tab S7 (Plus). Android Planet zet de actievoorwaarden én de scherpste prijzen op een rijtje.

Samsung Galaxy Buds+ actie bij S20 FE en Tab S7

Als je nadenkt over de aanschaf van een Galaxy S20 FE of Galaxy Tab S7 (Plus), probeert Samsung je over de streep te trekken door er gratis oordopjes bij te leveren. De Galaxy Buds+ zijn vorig jaar uitgebracht en kosten 109 euro. Zo werkt de actie.

Check op de Samsung-website welke modellen van de Galaxy S20 FE en Tab S7 (Plus) meedoen aan de actie. De S20 FE moet je via Samsungs webwinkel kopen om de oordopjes te kunnen claimen. De tablet kun je ook bij andere (web)winkels kopen, waarna je naar de actiepagina gaat om de benodigde documenten te uploaden. Samsung stuurt de oordopjes vervolgens naar je op en streeft ernaar dat binnen zes weken te doen.

Goed om te weten: je moet de Galaxy S20 FE of Tab S7 (Plus) tussen 1 en 22 februari 2021 kopen. De actieperiode duurt dus maar een paar weken.

Galaxy S20 FE maakt indruk

De Samsung Galaxy S20 FE is in het najaar uitgebracht als goedkopere variant van de Galaxy S20. Het toestel is te koop in een 4G-uitvoering en duurder model met 5G-ondersteuning. De Galaxy S20 FE is voorzien van een groot 6,5 inch-oled-scherm, krachtige hardware en grote accu.

Meer weten over de interessante smartphone? Hier lees je onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 FE review. Via onderstaande prijsvergelijker vind je snel de beste prijzen van een losse Galaxy S20 FE of een S20 FE met abonnement.

Meer over de Galaxy Tab S7 (Plus)

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus zijn high-end tablets met een drukgevoelige S Pen en vloeiende 120Hz-schermen. De Tab S7 heeft een 11 inch-amoled-scherm en de Plus-variant is met 12,4 inch nog een slag groter.

De goedkoopste wifi-uitvoering van de Tab S7 start bij 649 euro. Voor het instapmodel van de Tab S7 Plus betaal je 819 euro. Modellen met meer werk- en opslaggeheugen en/of ondersteuning voor 4G of 5G zijn aanzienlijk duurder.

