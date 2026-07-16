Samsung onthult binnenkort de Galaxy Z Fold 8 en Flip 8, maar juist nú zijn Flip 7 (FE) en Fold 7 goedkoop

Op 22 juli staat een Samsung-event op de planning. Deze maand is het altijd tijd voor de nieuwste foldables van het merk en naar verwachting zullen dat de Galaxy Z Fold 8 en Flip 8 zijn. Dat betekent ook dat de voorgangers nú extra voordelig zijn.

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Haal Samsung Fold 7 en Flip 7 (FE) nu goedkoper in huis

Binnenkort is het weer tijd voor Galaxy Unpacked. Tijdens dit event worden altijd nieuwe producten van Samsung aangekondigd. Vanuit het verleden zien we dat dit in juli de nieuwste vouwtelefoons en smartwatches zijn. Dit jaar is het daarom naar alle waarschijnlijkheid de beurt aan de Galaxy Z Fold 8 en Flip 8. Als we de geruchten moeten geloven, komt daar nog een derde toestel bij: de Fold 8 Ultra.

Dat betekent ook dat de voorgangers daarna niet meer gemaakt zullen worden. Aanbieders maken hun voorraden nog op en geven hoge kortingen. We zien bijvoorbeeld nu al dat de Flip 7 bij Odido niet meer te krijgen is en de Fan Edition daarvan bij geen enkele provider. Ook wat betreft kleuren heb je bij de providers weinig keus meer voor de Flip 7 of Fold 7. Hieronder zetten we voor je op een rijtje waar de toestellen nog wél te krijgen zijn en waar ze het goedkoopst zijn.

Samsung Galaxy Z Flip 7: 47 procent korting

De Samsung Flip 7 vouwt open zoals je bij een klaptelefoon uit 2000 zag, waardoor deze een nostalgisch gevoel oproept. Hij kreeg vorig jaar bij de introductie een adviesprijs mee van 1199 euro.

Nu de opvolger van de Flip 7 in aantocht is, is deze vouwtelefoon flink in prijs gedaald en op sommige plekken zelfs helemaal verdwenen. Bij providers kan je hem alleen nog in het zwart bij KPN in 512GB krijgen. Wil je toch 256GB? Dan moet je bij Vodafone zijn, waar hij ook alleen in het zwart te vinden is. Hier kost ‘ie 816 euro, maar er is ook een langere levertijd.

Als los toestel kost de Flip 7 je 829 euro bij Bol, waardoor je hem dus beter direct met een abonnement kan aanschaffen. Het meeste bespaar je door je bestelling te plaatsen bij Belsimpel en te kiezen voor Odido. Je hebt hem nu vanaf 636 euro. Liever een andere provider? Kies dan voor Vodafone bij Mobiel.nl en nu kost hij je minimaal 678 euro.

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Samsung Galaxy Z Fold 7: 45 procent korting

Heb je liever meer ruimte op je scherm, dan kies je voor de Samsung Fold 7. Deze haalde je vorig jaar voor een adviesprijs van 2099 euro, maar dat is gelukkig flink minder geworden. Als los toestel betaal je bij Bol het minste: 1309 euro. Bij de providers ligt deze prijs een stukje hoger en zijn niet meer alle opslagvarianten en kleuren beschikbaar.

Het beste haal je hem in huis via Belsimpel met een abonnement. Kies bijvoorbeeld voor Odido en je hebt hem in huis vanaf 1148 euro.

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Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: 57 procent korting

Hoewel er voor dit jaar geen nieuwe Fan Edition van de Flip 8 op de planning staat, haal je de Flip 7 FE wél veel voordeliger in huis dan vorig jaar. Deze vouwtelefoon lijkt enorm op de reguliere Flip 7, maar is net wat minder krachtig en heeft een kleiner coverscherm. De adviesprijs lag destijds bovendien wat lager dan het reguliere model, op 999 euro, maar ondertussen haal je hem als los toestel in huis voor 609 euro bij Belsimpel.

Nog meer bespaar je echter door je aankoop te combineren met een abonnement bij Belsimpel. Kies voor Odido en je hebt hem vanaf 432 euro in huis.

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