De Samsung Galaxy Fold is vanaf nu te koop in Nederland. Het opvouwbare toestel is per direct verkrijgbaar en kost ruim 2000 euro. Daar krijg je wel een unieke smartphone voor terug.



Samsung Galaxy Fold kopen nu mogelijk

De Samsung Galaxy Fold is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Het opvallende toestel met vouwbare schermen is verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile en Samsung zelf. Ook Belsimpel biedt het toestel aan. Met zijn adviesprijs van 2020 euro voor een losse Samsung Galaxy Fold is hij allesbehalve goedkoop. Wel krijg je bij aanschaf twee accessoires: Galaxy Buds-oordopjes en een speciale Samsung-beschermhoes. Het toestel is alleen in het zwart verkrijgbaar.

De Samsung Galaxy Fold is met zijn twee schermen uniek. Dankzij het scharnier aan de zijkant kun je het toestel op twee manieren gebruiken: als tablet en als smartphone. Dichtgeklapt past de Galaxy Fold prima in je broekzak. Opengeklapt is hij ongeveer even groot als de iPad mini van Apple. De voorkant heeft een 4,6 inch-scherm en wordt door Samsung het ‘cover display’ genoemd.

Na het openklappen schakel je over naar het grotere 7,3 inch-amoled-scherm, dat uit twee delen bestaat. In sommige kijkhoeken zie je de spleet tussen de displays zitten. Gelukkig heeft Samsung de One UI-software, die gebaseerd is op Android 9.0 (Pie), zoveel mogelijk aangepast. Apps schakelen bijvoorbeeld moeiteloos over van het kleine naar het grotere scherm.

Genoeg camera’s en krachtige specificaties

Heb je de Galaxy Fold dichtgeklapt? Dan biedt de achterkant plaats aan drie camera’s van 16, 12 en nog eens 12 megapixel. De primaire lens wordt bijgestaan door een telefoto- en groothoeklens. De twee laatstgenoemde gebruik je respectievelijk om het beeld dichterbij te halen of groepsfoto’s te maken. Opengeklapt heb je een dubbele camera voor het maken van selfies.

Qua prestaties zit het bij de Samsung Galaxy Fold wel snor. Het unieke toestel wordt aangestuurd door de krachtige Snapdragon 855, dezelfde processor als veel andere Android-vlaggenschepen. Deze chip wordt bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Dankzij de 4380 mAh-accu kun je de Galaxy Fold een dag gebruiken zonder bij te laden. Een leuke toevoeging is dat je de bijgeleverde oordopjes dankzij PowerShare draadloos van stroom kan voorzien.

Meer weten? Check dan onze Samsung Galaxy Fold preview. Hierin gaan we in op onze eerste indrukken.

Het laatste nieuws over Samsung