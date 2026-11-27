Toe aan een nieuwe smartphone en gebruik je het liefste een Samsung? Tijdens Black Friday kun je bij KPN populaire Samsung-telefoons voor minder in huis halen.

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Black Friday bij KPN: de beste Samsung-deals

Als je een nieuwe smartphone nodig hebt en niet te veel wil betalen, is Black Friday een slim moment om te zoeken naar een nieuw toestel. Omdat Samsung een erg populair merk is, kun je veel telefoons tijdelijk voor minder in huis halen. Bijvoorbeeld bij KPN.

Natuurlijk hoef je niet per se voor het allerduurste toestel van Samsung te gaan. Ook de goedkopere telefoons van de fabrikant zijn een prima keuze, omdat ze doorgaans een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. We zetten vier interessante Samsung-toestellen op een rijtje.

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Samsung Galaxy A57 met 169 euro korting

De Galaxy A57 is waarschijnlijk het populairste Samsung-toestel van dit moment. Galaxy A-telefoons doen het altijd goed, omdat ze prima specificaties combineren met een schappelijke prijs. Het is dan vaak wel de moeite waard om even te wachten totdat de adviesprijs is gedaald.

Met de Galaxy A57 haal je een toestel in huis met een mooi amoled-scherm, vlotte hardware, een goede accuduur en prima camera’s. Vooral tof is het dunne design, dat er opvallend premium uitziet. De A57 heeft een adviesprijs van 529 euro, maar bij KPN betaal je 169 euro minder voor het midrange-toestel.

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Samsung Galaxy S26 met 231 euro korting

Als je écht snelle hardware en veel betere camera’s wil, moet je bij de Galaxy S-serie zijn. Het ‘instapvlaggenschip’ is de Galaxy S26. Deze smartphone heeft een lekker compact design, scherpe camera’s en voelt altijd razendsnel aan.

Daarnaast wordt de Galaxy S26 nog jarenlang ondersteund met updates, waardoor je geen nieuwe features misloopt. De Samsung Galaxy S26 heeft een adviesprijs van 999 euro, maar bij KPN krijg je naast 231 euro toestelkorting ook tijdelijk een gratis Galaxy Tab A11+.

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Samsung Galaxy S26 Ultra met 369 euro korting

Wil je alleen het beste van het beste? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn. De smartphone heeft het grootste scherm, de beste camera’s, een handige S-Pen en een heus privacyscherm.

Dat privacyscherm zorgt ervoor dat mensen, in bijvoorbeeld de trein of bus, niet kunnen meekijken op jouw scherm. Met 1449 euro is de adviesprijs van de Galaxy S26 Ultra niet mals, maar gelukkig krijg je bij KPN 369 euro korting. O ja, en ook bij de Ultra krijg je een Tab A11+-tablet cadeau.

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Samsung Galaxy S26 FE met 343 euro

De Galaxy S26 FE is het instapmodel in de Galaxy S-serie en het goedkopere broertje van de S26 en S26 Ultra. Toch is dit voor de meeste mensen een prima toestel. Hij heeft een goed scherm, lange accuduur, snelle chip en krijgt nog jaren updates.

Bij KPN betaal je maar 456 euro voor de Galaxy S26 FE, terwijl Samsung de telefoon uitbracht met een adviesprijs van 799 euro. Haal je ‘m nu in huis, dan ontvang je een Tab A11+ cadeau.

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