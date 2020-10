De Samsung Galaxy M11 kopen kan vanaf nu. Het betaalbare toestel heeft een grote accu, vier camera’s en adviesprijs van 159 euro.

Samsung Galaxy M11 kopen kan nu in Nederland

De Samsung Galaxy M11 is eind september officieel gepresenteerd en vanaf nu te koop in Nederland. Webwinkel Belsimpel heeft het toestel nu al op voorraad in het zwart of blauw voor de adviesprijs van 159 euro. Het toestel aanschaffen bij een andere winkel? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals. Check ook onze sim only-vergelijker, als je het los toestel aanschaft.

De Samsung M11 is de meest betaalbare smartphone in de Galaxy M-lijn van de fabrikant. Andere toestellen die je daarin vindt zijn bijvoorbeeld de M21, Galaxy M31 of Samsung Galaxy M51.

Grote accu voor lange adem

Het toestel heeft een accu van 5000 mAh aan boord, wat betekent dat je makkelijk anderhalf á twee dagen kunt doen op een enkele acculading. Bijladen van de batterij gaat met maximaal 15 Watt. Het toestel heeft een plastic behuizing en de vingerafdrukscanner zit op de achterzijde.

Daar zijn ook drie camera’s te vinden, waaronder de hoofdcamera van 13 megapixel. Ook is er een groothoeklens aan boord voor wijdere shots van maximaal 5 megapixel. Tot slot is er nog een dieptesensor aanwezig, die je gebruikt voor portretfoto’s met een vervaagde achtergrond.

Groot scherm en Android 10

Samsung heeft de M11 uitgerust met een scherm van 6,4 inch met een hd-resolutie. Dat zorgt ervoor dat tekst wat korrelig kan overkomen. Wel heeft dat een positief effect op de batterijduur, die toch al goed is door de grote accu. In het scherm is ook een gaatje aanwezig voor de frontcamera. Die techniek was eerst voorbehouden aan duurdere toestellen, maar sijpelt nu ook naar het goedkopere segment.

De fabrikant levert de M11 met Android 10 en de eigen One UI-schil. We gaan er wel vanuit dat we een grote update gaan zien naar Android 11. Samsung zelf heeft hierover nog niks losgelaten.

