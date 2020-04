De Samsung Galaxy M21, een smartphone met enorme 6000 mAh-accu, is vanaf nu te koop in Nederland. Het betaalbare toestel heeft een driedubbele camera achterop en kost 219 euro.



Samsung Galaxy M21 kopen in Nederland

Het is de opvolger van de M20 Power, die met een capaciteit van 5000 mAh ook al een zeer forse accu had. De M21 gaat echter een stapje verder en voegt hier 1000 mAh aan toe. Verder heeft de Galaxy M21 een fraai oled-scherm, degelijke specificaties en een drievoudig camerasysteem achterop. Het betaalbare toestel is bij meerdere (web)winkels verkrijgbaar.

Het moge duidelijk zijn dat de Samsung Galaxy M21 vooral leunt op zijn enorme accu. De 6000 mAh-capaciteit is genoeg voor een accuduur van twee à drie dagen. Ondanks deze enorme accu is hij met zijn gewicht van 188 gram lichter dan veel andere toestellen. Je laadt het toestel op via de usb-c-aansluiting. Verder beschikt het toestel over snelladen met 15 Watt.

Oled-scherm en drievoudige camera

Ook opvallend is het 6,4 inch-oled-scherm. Een oled-display is kwalitatief beter dan een lcd-paneel en bovendien energiezuiniger. Dit rekt de toch al indrukwekkende accuduur nog ietsjes verder op. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en bovenin een waterdruppelnotch. Hierin zit de 20 megapixel-selfiecamera verwerkt.

De Samsung Galaxy M21 wordt aangestuurd door een Exynos 9611-processor, die ook in de Galaxy A51 zit. De chipset is snel genoeg voor alledaagse taken. Verder heeft het toestel een koptelefoonaansluiting in de kunststof behuizing, 4/6GB RAM en 64/128GB opslagruimte. Er is een micro-sd-kaartslot aanwezig om deze capaciteit verder uit te breiden.

Op de achterkant vind je een drievoudige cameramodule. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een groothoeklens (8 megapixel) en 5 megapixel-dieptesensor. Het toestel draait op OneUI 2.0. Deze softwareschil van Samsung is gebaseerd op Android 10. Het updatebeleid van Samsung is in de regel goed. De fabrikant rolt regelmatig updates uit voor populaire toestellen.

