De Samsung Galaxy M21, een budgetsmartphone met een grote 6000 mAh-accu, is nu bij diverse Nederlandse webwinkels te bestellen. Check hier waar je de telefoon kunt kopen.

Samsung Galaxy M21 release in Nederland

De Samsung Galaxy M21 is onlangs aangekondigd en nu is de smartphone ook bij Nederlandse webwinkels te vinden. Bij Bol.com en de officiële webshop van Samsung kun je de smartphone kopen, voor de adviesprijs van 219 euro. Op een later moment moet de Galaxy M21 ook bij Coolblue verkrijgbaar zijn, maar daar is het toestel op het moment van schrijven nog niet te vinden.

→ Bekijk en bestel de Samsung Galaxy M21 bij Bol.com

→ Bekijk en bestel de Samsung Galaxy M21 bij de Samsung-shop

De Samsung Galaxy M21 is verkrijgbaar in twee kleuren (zwart en blauw) en volgt de Galaxy M20 van vorig jaar op. Het toestel heeft een nog grotere accu dan zijn voorganger, maar ook snellere hardware, betere camera’s en een iets groter scherm.

Grote accu voor een lage prijs

De smartphone heeft een 6000 mAh-accu, wat fors meer is dan vrijwel alle andere Android-smartphones. Daarmee moet de smartphone het makkelijk twee dagen op een acculading volhouden. Ook heeft de Galaxy M21 een usb-c-poort en ondersteuning voor snelladen (met 15 Watt), al duurt het door de grote accu wel een tijdje totdat de smartphone vol zit.

Daarnaast beschikt de M21 over een groot 6,4 inch-super-amoled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het display vult bijna de hele voorkant, al zit bovenin wel een kleine notch voor de 20 megapixel-selfiecamera en is onderaan een duidelijke rand zichtbaar. De smartphone wordt aangedreven door de Exynos 9611-chip, die bijvoorbeeld ook in de duurdere Galaxy A51 zit.

Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Foto’s maak je met de drie camera’s achterop; er is een primaire 48 megapixel-camera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor. De groothoeklens maakt extra brede foto’s en de dieptesensor helpt bij het schieten van portretfoto’s. Tot slot is de Samsung Galaxy M21 voorzien van een vingerafdrukscanner achterop.

