Betaalbare Samsung Galaxy M22 nu te koop voor 239 euro

We hebben er even op moeten wachten, maar de Samsung Galaxy M22 is vanaf nu te koop in Nederland. Het toestel werd half september gepresenteerd, komt in meerdere kleuren en kost 239 euro.

Samsung Galaxy M22 kopen nu mogelijk in Nederland

Interesse in de Samsung Galaxy M22? Goed nieuws, want het toestel ligt vanaf nu in de winkelschappen. De smartphone verschijnt in drie kleuren: zwart, wit en blauw. In onze prijsvergelijker vind je de beste prijzen voor een losse Samsung Galaxy M22. Ben je direct op zoek naar een betaalbaar abonnement, check dan onze sim only vergelijker. Natuurlijk is de Samsung Galaxy M22 ook met abonnement te koop.

Meer info over deze betaalbare instapper

Samsung heeft de Galaxy A22 uitgerust met een processor van MediaTek. Die is snel genoeg voor alledaagse taken waaronder WhatsApp en social media. Ook het spelen van een simpel spelletje is geen probleem. Wil je eindeloos multitasken, zware berekeningen uitvoeren of 3D-games spelen? Dan is het handiger om je budget wat op te rekken en verder te kijken.

Het toestel beschikt over 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Het amoled-scherm is 6,4 inch groot, toont felle kleuren en heeft een hoog contrast. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel aan de lage kant. De directe voorganger beschikte over een een scherm met meer pixels, waardoor het scherper was. Een fijne bijkomstigheid is wel dat het display 90 keer per seconde ververst wordt. Daardoor voelt het toestel soepeler aan in gebruik.

Vier camera’s en grote accu

Met de primaire camera schiet je plaatjes van maximaal 48 megapixel, maar het toestel heeft nog drie camera’s op de achterkant. Daarmee schiet je close-ups, meet je diepte voor portretplaatjes of maak je foto’s in een wijdere hoek. De selfiecamera vind je in de kleine waterdruppelnotch in het scherm.

Er is een accu aan boord van 5000 mAh, wat nog steeds fors te noemen is. Wel is het zo dat de directe voorganger (Samsung Galaxy M21) een grotere batterij had van 6000 mAh. Opladen gaat met maximaal 25 Watt, waardoor ‘ie relatief snel weer vol zit.

De vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan- / uitknop aan de rechterzijkant van de M22. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig, zodat je met je bedrade oordopjes naar muziek luistert. Samsung levert het toestel met Android 11 en daaroverheen ligt de eigen One UI-schil. Tot slot krijgt het toestel jarenlang updates.

