De Samsung Galaxy M31 kun je vanaf nu in Nederland kopen voor 279 euro. Het betaalbare toestel heeft in totaal vijf camera’s, een gigantische accu en een fors scherm.

Samsung Galaxy M31 kopen

De Samsung Galaxy M31 is de opvolger van de M30, een toestel dat officieel nooit in Nederland verkocht werd. De nieuwste telg in de Galaxy M-lijn van Samsung valt vooral op dankzij zijn viervoudige camera op de achterkant. Ook heeft het toestel een forse accucapaciteit en groot scherm. Een losse Galaxy M31 kopen kan bij Bol.com en Coolblue.

Bij eerstgenoemde kun je de blauwe uitvoering halen, terwijl je bij Coolblue ook uit een zwarte variant kunt kiezen. Indien je het toestel vandaag bestelt, krijg je ‘m morgen thuisbezorgd. Om je deal compleet te maken kun je een kijkje in onze sim only-prijsvergelijker nemen. Hierin vind je een overzicht van de meest actuele en beste sim only-aanbiedingen.

Over de Samsung Galaxy M31

De Samsung Galaxy M31 heeft twee onderscheidende kenmerken: een viervoudige cameramodule en gigantische accu. Dankzij de 6000 mAh-accu kun je met gemak meerdere dagen op één volle lading doen. Houd er wel rekening mee dat het opladen eventjes kan duren, want de bijgeleverde oplader heeft een vermogen van 15 Watt.

De nieuwste M-smartphone heeft in totaal vijf camera’s, waarvan vier op de achterkant. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt vergezeld door een 8 megapixel-groothoeklens voor groepsfoto’s en macrocamera van 5 megapixel. Deze gebruik je voor het maken van close-up-beelden.

Het kwartet is dankzij de 5 megapixel-dieptecamera compleet. Deze sensor komt goed van pas bij het maken van portretfoto’s, omdat ‘ie dieptes goed kan inschatten. De 32 megapixel-selfiecamera zit precies in het midden van het scherm, dat een diagonaal van 6,4 inch heeft.

De Samsung Galaxy M31 beschikt over een krachtige Exynos 9611-processor, dezelfde chip als de Galaxy A51 heeft. Deze is snel genoeg voor alledaagse taken. Ook de overige specificaties zijn keurig, want de Galaxy M31 heeft 6GB werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslag. Hij draait uit de doos op Android 10.

