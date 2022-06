Samsung Galaxy M33 met grote accu en 5G nu te koop voor 299 euro

De Samsung Galaxy M33 is nu te koop in Nederland. Een bekende webwinkel heeft de smartphone opgenomen in het assortiment. Voor een los toestel betaal je 299 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy M33 via via te koop in Nederland

Heb je het over Samsung, dan heb je het over één van de belangrijkste smartphonefabrikanten. Per jaar komen er tientallen nieuwe toestellen op de markt, maar die zijn niet overal te koop. Zo zijn smartphones uit de Galaxy M-lijn hier niet altijd even goed verkrijgbaar.

Vanaf nu geldt dat niet meer voor de Samsung Galaxy M33. Webwinkel Belsimpel heeft het toestel op voorraad in drie kleuren (blauw, bruin en groen) voor 299 euro. De smartphone is hier officieel niet officieel verkrijgbaar, maar dus wel via deze weg. Fijn is dat je ‘m ook kunt combineren met een abonnement naar keuze.

Meer over de Galaxy M33

De M33 is het kleine broertje van de Samsung Galaxy M53, die eerder al te koop was. Er is gekozen voor een scherm van 6,6 inch met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Opvallend is dat Samsung niet kiest voor een kleurrijker oled-scherm, dat ook een beter contrast heeft. Door de hoge ververssnelheid van 120 keer per seconde, voelt ‘ie in het gebruik wel fijn en soepel aan. De frontcamera vind je in een (ietwat ouderwetse) druppelvormige notch.

Onder de motorkap ligt een processor van eigen makelij. Deze Exynos-chip is krachtig genoeg voor alledaagse taken als WhatsApp, Netflix, social media en webbrowsing. Tevens ben je klaar voor de toekomst, want 5G-ondersteuning is paraat. Er is 6GB RAM aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. De accu is 5000 mAh groot en opladen gaat met maximaal 25 Watt. Fijn is dat de smartphone standaard wordt geleverd met Android 12.

Naast de 8 megapixel-frontcamera zijn er nog vier sensoren aanwezig. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel voor de algemene kiekjes. De andere drie camera’s gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek, portretfotografie of close-ups. Wel is het zo dat de resolutie van die camera’s dusdanig laag is dat je weinig details vastlegt.

Meer toestellen in deze prijsklasse

Voor genoemde bedrag kun je ook shoppen voor andere toestellen van Samsung. Zo is er bijvoorbeeld de Galaxy A52s die je oppikt voor nagenoeg hetzelfde bedrag. Een ander interessant toestel is de Samsung Galaxy M52 van vorige generatie, die is inmiddels flink in prijs gezakt. Check ook ons artikel met de beste smartphones tot 300 euro. Die is aan het begin van deze maand nog voorzien van een grondige update.

Meer recent Samsung-nieuws: