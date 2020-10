Twee betaalbare Samsung-smartphones met gigantische accu’s zijn vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar. De Galaxy M51 en M31s hebben daarnaast beiden een groot scherm, vier camera’s achterop en kunnen snelladen.

Samsung Galaxy M51 kopen in Nederland

De Samsung Galaxy M51 werd eind augustus aangekondigd en is vanaf vandaag bij Belsimpel verkrijgbaar. De webwinkel verkoopt het toestel in twee kleuren: wit en zwart. Wanneer je ‘m vandaag bestelt heb je de Samsung-smartphone morgen in huis. De smartphone wordt officieel niet in Nederland uitgebracht, maar via Belsimpel kun je ‘m alsnog aanschaffen.

Een losse Samsung Galaxy M51 kost 399 euro. Bij een Samsung Galaxy M51 met abonnement betaal je het toestel in maandelijkse termijnen af.

Accu van 7000 (!) mAh

De nieuwe middenklasser valt vooral op dankzij zijn gigantische accucapaciteit: 7000 mAh. In theorie is dit genoeg om meerdere dagen op één volle batterij te doen. Gelukkig kun je het toestel snelladen met een maximaal vermogen van 25 Watt, want anders zou het heel lang duren om het accupercentage op 100 procent te krijgen.

Verder heeft de Samsung Galaxy M51 een fors 6,7 inch-amoled-scherm dat bovenaan precies in het midden onderbroken wordt door een gaatje voor de 32 megapixel-selfiecamera. Achterop zitten vier sensoren. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een groothoeklens (12 megapixel) en 5 megapixel-dieptesensor. De macrocamera, eveneens 5 megapixel, is ideaal voor het maken van close-up-foto’s.

Samsung Galaxy M31s kopen

De Galaxy M31s is iets goedkoper, maar heeft alsnog een gigantische accucapaciteit van 6000 mAh. Een losse Samsung Galaxy M31s kost 349 euro, maar je kunt de Samsung Galaxy M31s ook met abonnement aanschaffen. Wie vandaag bestelt, krijgt het toestel morgen thuis geleverd. De M31s is in twee kleuren verkrijgbaar: blauw en zwart.

Een 6000 mAh-accu voorziet de Galaxy M31s van genoeg stroom om meerdere dagen zonder oplader te kunnen. Net als de iets duurdere M51 beschikt hij over snelladen (met maximaal 25 Watt).

De Samsung Galaxy M31s heeft een iets kleiner amoled-scherm (6,5 inch) met dezelfde 32 megapixel-selfiecamera als de M51. Ook achterop komen we precies dezelfde camera-opstelling tegen: 64 (hoofdcamera) + 12 (groothoeklens) + 5 (dieptesensor) + 5 (macrocamera) megapixel.

