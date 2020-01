De Samsung Galaxy Note 10 Lite is nu te koop in Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 599 euro en beschikt over een groot scherm, S Pen en Android 10.

Samsung Galaxy Note 10 Lite kopen in Nederland

De Note 10 Lite werd begin januari aangekondigd en is nu bij diverse Nederlandse webwinkels op voorraad en direct leverbaar. Bij bijvoorbeeld Coolblue en Belsimpel kun je terecht voor een losse Galaxy Note 10 Lite, waar je 599 euro voor betaalt. In onze prijsvergelijker vind je ook de beste deals voor een Samsung Galaxy Note 10 Lite met abonnement. Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, zilver en rood.

De Galaxy Note 10 Lite is een goedkopere, minder krachtige variant van de normale Note 10 en Note 10 Plus. Het toestel is bedoeld voor mensen die een grote smartphone met een stylus zoeken, maar niet de absolute hoofdprijs willen betalen. Het toestel werd gelijktijdig met de Galaxy S10 Lite aangekondigd, die in Nederland te koop is voor 649 euro.

Meer over de Note 10 Lite

De Note 10 Lite heeft een 6,7 inch-scherm, terwijl de normale Note 10 over een 6,3 inch-display beschikt. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en amoled-paneel, waardoor kleuren er erg mooi uitzien. De selfiecamera zit in een klein cameragaatje verwerkt, net als bij de Note 10 en Note 10 Plus.

Onder de motorkap van de Lite zit een Exynos 9810-chip, een processor die we kennen van de Galaxy S9 en Note 9. Ook aanwezig is 6GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een grote 4500 mAh-accu. Snelladen is aanwezig (met 25 Watt), waardoor de smartphone in ongeveer een uur volledig vol zit. Draadloos opladen ontbreekt echter, net als een IP-certificering.

Verder heeft de Samsung Galaxy Note 10 Lite een optische vingerafdrukscanner onder het scherm, driedubbele camera achterop (12 + 12 + 12 megapixel) en 32 megapixel-selfiecamera. Het toestel draait uit de doos op Android 10 met de OneUI 2.0-skin van Samsung. Uiteraard is ook de S Pen aanwezig, de stylus waarmee je notities maakt en kunt tekenen.

Android Planet publiceert volgende week een review van de Galaxy Note 10 Lite. Houd ons in de gaten via de website, nieuwsbrief of download de Android Planet-app!

