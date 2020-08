De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn aangekondigd en binnenkort liggen de smartphones in de Nederlandse winkels. Als je bij MediaMarkt bestelt, profiteer je niet alleen van de beste deals maar krijg je ook toffe cadeau’s.

Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn nog beter

Met de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra brengt Samsung zijn nieuwste vlaggenschepen uit, die – zoals we van de Note-serie gewend zijn – het beste van het beste bieden. De opvolgers van de Note 10 en Note 10 Ultra hebben hetzelfde futuristische design, maar voeren grote verbeteringen door.

Eén daarvan heeft te maken met de kenmerkende S Pen, de stylus van de Note 20 en Note 20 Ultra. Het pennetje is slimmer en veelzijdiger geworden en laat je nu ook je smartphone bedienen aan de hand van de ‘Air Gestures’. Dit betekent dat je gebaren met de S Pen kunt maken om naar het homescreen te gaan, terug te gaan binnen een app of het multitaskscherm te openen. Hierbij raak je het scherm zelf niet aan.

Misschien nog wel belangrijker is dat de S Pen een stuk preciezer is geworden, waarbij de reactiesnelheid (de latency) flink is verbeterd. Op de Note 20 en Note 20 Ultra reageert het pennetje zo snel op je aanrakingen dat het net lijkt alsof je met een pen op papier schrijft.

Profiteer van de winactie

Verder zijn de Note 20 en Note 20 Ultra van alle gemakken voorzien. Zo beschikken beide telefoons over 5G-ondersteuning, waardoor ze helemaal klaar zijn voor de toekomst. De krachtige hardware en het grote scherm zorgt ervoor dat de Note 20-smartphones ideaal zijn voor gamen. Tof is de samenwerking met Xbox Game Pass, waardoor je meer dan 100 consolegames – met een bluetooth-controller – kunt spelen.

Verder hebben de Note 20 en Note 20 Ultra een helderder scherm dan voorheen, lekker grote accu’s met ondersteuning voor snel (draadloos) opladen en een driedubbele camera achterop waarmee je uitstekende foto’s én video’s maakt. Met de Space Zoom-functie maak je mooie ingezoomde foto’s, terwijl de Bright Night-functie ervoor zorgt dat foto’s er in het donker erg goed uitzien.

MediaMarkt heeft een toffe actie, want als je de Note 20 of Note 20 Ultra pre-ordert, krijg je een cadeau. Koop je de Note 20, dan krijg je een gamingpakket met drie maanden Xbox Game Pass, een bluetooth gamecontroller én een draadloze oplader. Kies je voor de Music-bundel, dan kun je de Galaxy Buds Plus (bij de normale Note 20) of nieuwe Galaxy Buds Live (bij de Note 20 Ultra) verwachten. De actieperiode loopt van 5 augustus tot en met 20 augustus.

Heb je de Galaxy Note 20 besteld, dan open je straks op het toestel de Samsung Members-app; Log in (of registreer) met je Samsung-account en klik op ‘Claim hier je pre-order’; Voer vervolgens de benodigde gegevens in en upload een bewijs van je pre-order en een foto van het IMEI-nummer van je Note 20 (Ultra); Kies vervolgens of je de Gamepack of Music Pack wil ontvangen en bevestig je keuze.

Bestel de Galaxy Note 20 (Ultra) bij MediaMarkt

Ben je enthousiast geworden en wil je de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra kopen? Bij MediaMarkt kun jij je oude telefoon inleveren, in ruil voor een cadeaukaart. Daarnaast kun je er terecht voor de beste deals, ook als je de Note 20 (Ultra) met een abonnement in huis wil halen. Verder is het mogelijk om voor 4,99 euro een smartphoneverzekering af te sluiten en kun je voor 19,99 een screenprotector op je Note 20 laten plaatsen, zodat het nieuwe toestel mooi en beschermd blijft.

Indien je het toestel los aan wil schaffen, is het best een bedrag om in één keer af te moeten rekenen. Gelukkig biedt MediaMarkt ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De Note 20 heeft een adviesprijs van 1049 euro, terwijl de Note 20 Ultra 1299 euro.

Wil je het toestel toch liever mét een abonnement kopen? Bij MediaMarkt kun je ook terecht bij alle bekende providers. De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra liggen op 21 augustus in de Nederlandse winkels en ontvang je dan ook thuis!

