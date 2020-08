De Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De telefoons behoren tot de krachtigste en grootste smartphones van dit moment, maar hebben ook een flink prijskaartje.

Samsung Galaxy Note 20 kopen: check de beste aanbiedingen

De Samsung Galaxy Note 20 heeft een groot 6,7 inch-scherm met een full-hd-resolutie en een klein gaatje bovenin voor de 10 megapixel-selfiecamera. Het toestel beschikt over dezelfde krachtige Exynos 990-chip als de Note 20 Ultra (en Galaxy S20-telefoons), met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Uiteraard is de S Pen aanwezig en de Note 20 heeft een verbeterde, driedubbele camera achterop. De primaire camera maakt foto’s in 12 megapixel en je hebt een 64 megapixel-telelens om flink in te zoomen en 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s. De accu is met 4300 mAh redelijk groot en (draadloos) snelladen is aanwezig.

De Galaxy Note 20 heeft een adviesprijs van 1049 euro, waarbij het gaat om het 5G-model. Er is ook een 4G-versie die 949 euro kost. Check de prijsvergelijker voor een losse Galaxy Note 20. Ga je voor een Note 20 met een abonnement, dan kun je terecht bij alle Nederlandse providers.

Note 20 Ultra is het absolute toptoestel

De Galaxy Note 20 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsung voor dit najaar. Met een adviesprijs van 1299 euro is het ook verreweg het duurste toestel van de fabrikant. Voor dit bedrag krijg je maar liefst 12GB aan werkgeheugen en 256GB uitbreidbare opslag. De telefoon heeft een enorm 6,9 inch-scherm met 120Hz-ondersteuning. Hierdoor ogen beelden en animaties veel soepeler, waardoor de Note 20 Ultra sneller aanvoelt.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Welke Samsung Galaxy Note 20 Ultra wil je? Selecteer: 256GB 512GB Nieuw los vanaf € 1.299,00 Samsung Galaxy Note 20 Ultra met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 61,00 p/m Abo: € 19,50 p/m Toestel: € 41,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only abonnementen vergelijken

Check in de prijsvergelijker alle deals voor een losse Galaxy Note 20 Ultra, en neem meteen een kijk in de sim only-vergelijker voor een betaalbare data- en belbundel. Of haal de Galaxy Note 20 Ultra met een abonnement in huis.

De nieuwe telefoon heeft ook een indrukwekkende 108 megapixel-camera en een telelens met 5x optische zoom. Hierdoor kun je beelden erg dichtbij halen zonder in te leveren op kwaliteit. De 12 megapixel-groothoeklens maakt het plaatje compleet. Ook aanwezig is een 4500 mAh-accu met snelladen, snelle hardware en natuurlijk de verbeterde S Pen.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Galaxy Note 20 Ultra. Houd daarom de website in de gaten, download de gratis Android Planet-app of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief!