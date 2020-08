De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn officieel aangekondigd en beide smartphones kun je al bestellen. Pre-order één van de vlaggenschepen en je krijgt een aantal toffe extra’s cadeau. Check de beste deals in dit artikel.

Samsung Galaxy Note 20 pre-order: check de aanbiedingen

Met de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra brengt Samsung twee nieuwe vlaggenschepen uit. De smartphone liggen vanaf 21 augustus in de Nederlandse winkels en kun je nu al pre-orderen. De smartphone zijn flink verbeterd ten opzichte van hun voorgangers, de Note 10 en Note 10 Plus. Zo hebben ze grotere schermen, veel betere camera’s, forse accu’s en een betere S Pen.

De adviesprijs voor de reguliere Galaxy Note 20, die 8GB RAM/256GB opslagruimte heeft, bedraagt 1049 euro. De smartphone is dus behoorlijk prijzig, maar hij beschikt standaard over 5G en je kan tijdens de pre-order-periode profiteren van een toffe actie. Je krijgt namelijk een Music- of Game-pack cadeau als je besluit te bestellen.

Kies je voor de Game-pack, dan krijg je drie maanden lidmaatschap van Xbox Game Pass, waarmee je consolegames op de Note 20 kunt spelen. Ook krijg je een bluetooth gamecontroller én een draadloze oplader cadeau. Ga je voor de Music-pack, dan krijg je de Galaxy Buds Plus. Dit zijn de draadloze oordopjes van Samsung.

Check onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen voor een losse Samsung Galaxy Note 20. Uiteraard kun je ook kiezen voor de Galaxy Note 20 met een abonnement. De adviesprijs bedraagt 1049 euro en het toestel komt in twee kleuren: brons en grijs.

Galaxy Note 20 Ultra pre-orderen

De Galaxy Note 20 Ultra is het absolute toptoestel van Samsung en iets duurder dan de normale Note 20. De smartphone kost 1299 euro en heeft een groter scherm van 6,9 inch, betere 108 megapixel-camera, grotere accu en luxer design.

Ook bij de Galaxy Note 20 Ultra geldt de pre-order-actie, al zijn de cadeau’s iets anders. Bij de Game-pack krijgen je drie maanden Xbox Game Pass en de draadloze gamecontroller, maar een snellere draadloze oplader. Bij de Music-pack ontvang je de gloednieuwe Galaxy Buds Live, die beter geluid bieden en actieve ruisonderdrukking hebben.

In de prijsvergelijker van Android Planet hieronder zie je de beste deals voor een losse Galaxy Note 20 Ultra. Ook zie je alle aanbiedingen voor een Galaxy Note 20 Ultra met abonnement, waarbij je de telefoon bij alle bekende providers in Nederland kunt kopen. De smartphone komt in twee kleuren: brons en zwart.

