De Samsung Galaxy S10 Lite is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel met een 6,7 inch-scherm en forse 4500 mAh-accu is verkrijgbaar bij verschillende webshops voor 649 euro.



Samsung Galaxy S10 Lite kopen in Nederland

De Samsung Galaxy S10 Lite valt – zoals de naam al doet vermoeden – in de S10-serie van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Je kunt het zien als een betaalbaar alternatief voor de normale S10, alhoewel dat toestel inmiddels minder kost dan de S10 Lite. De reguliere Galaxy S10 kost op dit moment zo’n 590 euro.

Het scherm van de S10 Lite is groter dan dat van de normale S10 (6,4 inch). Samsung kiest voor een display van 6,7 inch met een resolutie van 2400 bij 1800 pixels. Dat is lager dan bij de S10 en door het grotere display zou je dat kunnen merken bij tekst of het kijken van een filmpje.

Uiteraard is er weer een amoled-display aanwezig, waardoor kleuren van het scherm spatten en het contrast erg goed is. Tot slot gaat het ook om een plat scherm in plaats van een versie met afgeronde schermranden. De Samsung Galaxy S10 Lite draait Android 10 en kost los 649 euro. Ook kun je de Galaxy S10 Lite met een abonnement in huis halen.

Grotere accu en andere camera’s dan S10

De processor is de snelle Snapdragon 855, bijgestaan door 8GB werkgeheugen. Het interne geheugen bedraagt 128GB en is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu van 4500 mAh zorgt ervoor dat je zonder problemen de dag doorkomt.

Snelladen is mogelijk en gaat via de usb c-poort. De S10 heeft een batterij van 3400 mAh, op papier een groot verschil. In de praktijk valt dat nog te bezien, want het scherm van de S10 Lite is een stuk groter. Opladen van de S10 Lite kan met maximaal 25 Watt, de S10 ondersteunt snelheden tot 15 Watt.

Op het gebied van de camera’s heeft Samsung het ook anders aangepakt. De S10 Lite heeft een primaire sensor van 48 megapixel en 12 megapixel-groothoeklens. De derde camera is een 5 megapixel-exemplaar, die je gebruikt voor macrofotografie.

Bij de normale S10 ontbreekt die macrocamera, maar die heeft wel weer een telefotolens. Daarmee kun je inzoomen op objecten zonder kwaliteitsverlies. De primaire camera van dat de S10 schiet plaatjes in 12 megapixel. Tot slot maak je met de S10 Lite selfies van 32 megapixel, terwijl de S10 dat doet in 10 megapixel.

