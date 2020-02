5 redenen om de Samsung Galaxy S20 nu alvast te bestellen (ADV)

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn aangekondigd en nu al te pre-orderen! We zetten vijf redenen op een rijtje waarom je de smartphone alvast moet bestellen.

1. Vernieuwde camera laat je extreem inzoomen

Met de Galaxy S20 focust zich vooral op de camera’s. Dit is terecht, want het bedrijf heeft het nodige verbeterd. De normale Galaxy S20 heeft drie camera’s achterop: een primaire camera van 12 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van maar liefst 64 megapixel. Vooral laatstgenoemde is belangrijk, omdat je hiermee heel ver kunt inzoomen (waarover later meer).

De Galaxy S20 Plus heeft nog een vierde camera: een Time of Flight-sensor die diepte-informatie verzamelt. Bij de Galaxy S20 Ultra zijn de camera’s iets anders: een 108 megapixel-hoofdcamera(!) en 48 megapixel-telelens. Verder zijn wel dezelfde groothoekcamera en dieptesensor aanwezig. Op de voorkant van alle drie de toestellen zit een 10 megapixel-camera voor scherpe en kleurrijke selfies.

De belangrijkste nieuwe camerafunctie van de Galaxy S20-reeks is ‘Space Zoom’. Met de Galaxy S20 en S20 Plus kun je tot wel 30x zoomen, waardoor je iets van ver weg opeens heel dichtbij haalt. Bij de Galaxy S20 Ultra gaat het zoomen zelfs tot 100x, wat dus nog veel verder gaat. De toestellen gebruiken een combinatie optische en digitale zoom om tot scherpe plaatjes te komen, ook als je heel ver inzoomt.

Natuurlijk zijn de camera’s op meer punten verbeterd. Zo kan de Galaxy S20-reeks in 8K video’s maken en is de stabilisatie verbeterd, zodat je ook scherpe beelden maakt als je handen een beetje trillen. Verder is de nachtmodus flink onder handen genomen, zodat je in het donker veel betere foto’s maakt dan voorheen.

2. 120Hz-scherm is enorm vloeiend

Een andere toffe verbetering: het scherm. De Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra hebben een display van respectievelijk 6,2, 6,7 en 6,9 inch, waarmee ze groter zijn dan de S10e, S10 en S10 Plus. Belangrijker is dat de schermen van de S20-telefoons een ververssnelheid van 120Hz hebben. Dit betekent dat de displays 120 keer per seconde verversen, waardoor ze veel vloeiender aanvoelen.

Dit merk je direct als je de smartphones even oppakt en gebruikt: alles draait veel soepeler en zonder enige hapering. Je vliegt door de interface en al je apps. Zo’n hogere ververssnelheid ken je misschien van de OnePlus 7 Pro en Google Pixel 4, maar deze smartphones hebben een 90Hz-scherm. Het 120Hz-display van de Galaxy S20 is nog iets vloeiender en zonder twijfel één van de beste – en meest unieke – features van deze smartphone.

3. Mooi design en snelle hardware

Uiteraard beschikken de Galaxy S20-telefoons over de beste mobiele hardware van dit moment. Onder de motorkap zit de nieuwe Exynos 990-processor, die zorgt voor uitstekende prestaties.

De S20 en S20 Plus hebben standaard 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, zodat je veel apps tegelijk kunt draaien en tevens genoeg ruimte hebt voor al je muziek, films en andere media. De Galaxy S20 Ultra heeft zelfs 12GB RAM, waarmee het toestel nog krachtiger is. De telefoons zijn bovendien klaar voor 5G, zodat je – zodra 5G in Nederland wordt uitgebracht – meteen van het nieuwe mobiele netwerk gebruik kunt maken.

→ Bestel de Samsung Galaxy S20 (4G-versie, 899 euro) bij MediaMarkt

→ Bestel de Samsung Galaxy S20 (5G-versie, 999 euro) bij MediaMarkt

→ Bestel de Samsung Galaxy S20 Plus (5G, 1099 euro) bij MediaMarkt

→ Bestel de Samsung Galaxy S20 Ultra (5G, 1349 euro) bij MediaMarkt

4. Grote accu’s laden supersnel op

Bij grote schermen horen grote accu’s en dat zit bij de Galaxy S20-reeks wel goed. De reguliere Galaxy S20 heeft bijvoorbeeld een 4000 mAh-accu, wat ruim voldoende is voor een volle dag (intensief) gebruik. Bij de Galaxy S20 Plus is dit zelfs 4500 mAh en de Galaxy S20 Ultra heeft een enorme batterij van 5000 mAh. Dit is niet alleen een grote verbetering ten opzichte van de Galaxy S10-telefoons, maar ook bovengemiddeld voor high-end smartphones.

Is de accu dan toch leeg, dan kun je de S20-telefoons lekker snel opladen. De Samsung Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus worden geleverd met een 25 Watt-oplader, waarmee ze snel weer vol zitten. Ook dit is een verbetering ten opzichte van de Galaxy S10, die nog met een tragere 15 Watt-snellader werd geleverd. Ook het draadloos opladen is op de Galaxy S20 verbeterd, waardoor je ook zonder kabeltje sneller de toestellen oplaadt.

5. Veel extra’s bij MediaMarkt

Bestel je de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra bij MediaMarkt, dan kun je profiteren van toffe extra’s! Zo kun je bij MediaMarkt vanaf 4,99 euro per maand je smartphone verzekeren, fix je voor 19,99 euro een handige screenprotector en heb je vanaf 250 euro de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Handig als je liever niet in één keer het bedrag wil betalen.

Heb je nog een oude telefoon waar je weinig mee doet? Dan kun je deze inleveren bij MediaMarkt in ruil voor een cadeaukaart. Natuurlijk kun je bij MediaMarkt ook de Galaxy S20 met een abonnement in huis halen, waarbij je kunt kiezen uit alle bekende providers.

Wil je de Galaxy S20 liever eerst even in het echt zien en vasthouden? Ook dat is geen probleem! MediaMarkt heeft 49 fysieke vestigingen in heel Nederland, waardoor er altijd wel eentje om de hoek zit.

Pre-order nu de Galaxy S20, Plus of Ultra bij MediaMarkt