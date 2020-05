Toevallig van plan om een van de Samsung Galaxy S20-telefoons te kopen? Samsung geeft vanaf nu een gratis AKG Y600-hoofdtelefoon aan klanten die een smartphone uit de Galaxy S20-reeks aanschaffen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S20 en AKG Y700-actie

Iedereen die tussen 18 mei en 28 juni een van Samsungs S20-modellen koopt, kan hier een gratis AKG Y600 bij krijgen. De actie is geldig voor alle Nederlandse Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra-toestellen. Iedereen die na de 28 juni een van de telefoons koopt, komt niet in aanmerking voor de actie.

De AKG Y600 wordt direct meegeleverd met je S20 als je deze koopt op de eigen website van Samsung. Schaf je het toestel via een andere plek aan, dan krijg je de hoofdtelefoon later thuisgestuurd. Ook moet je in dit geval eerst een paar extra stappen volgen om je aan te melden voor de actie.

Om jouw AKG-hoofdtelefoon met noise-cancelling te claimen, moet je eerst je aankoop registreren op deze Samsung-actiepagina. Dit doe je na ontvangst van je nieuwe S20-smartphone. Je hebt hier tot en met 11 juli de tijd voor, daarna heb je geen recht meer op de hoofdtelefoon. Samsung streeft ernaar om de headset binnen 6 weken na je registratie te leveren.



Meer over AKG Y600 en Samsung Galaxy S20

De AKG Y600 is een hoofdtelefoon ter waarde van 229 euro. Het apparaat beschikt over active noise-cancelling, waarmee je geniet van je muziek zonder doorkomende achtergrondgeluiden. Ook kun je het achtergrondgeluid harder maken. Hierdoor hoor je tijdens het muziek luisteren bijvoorbeeld gewoon nog het verkeer of treinoproepen.

De Galaxy S20-reeks bestaat uit Samsungs nieuwste vlaggenschipmodellen. Hierbij is de S20 Ultra momenteel het toptoestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hierna volgt de S20 Plus die een iets minder groot scherm, kleinere batterij en lagere cameraresolutie heeft. De meest betaalbare variant is de reguliere S20. Dat toestel is weer wat betaalbaarder en heeft één lens minder dan de andere twee.

Samsung Galaxy S20 met abonnement

Samsung Galaxy S20 los toestel

Ga naar onze Samsung S20 los toestelvergelijker om alle prijzen te vergelijken.

Check ook onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S20.

Galaxy S20 Plus: groter en extra camera

Toch op zoek naar een groter toestel en iets meer functionaliteit? Check dan de Samsung Galaxy S20 Plus. Dat toestel bevat niet alleen een groter scherm, maar ook een extra camera. Zo maak je foto’s met betere diepte, ideaal voor een goede portetfoto. Ook kun je net als met de normale S20 tot 30 keer digitaal inzoomen. Het scherm ververst ook 120 keer per seconde, waardoor alles er soepel uitziet en zo aanvoelt.

Samsung Galaxy S20 Plus met abonnement

Samsung Galaxy S20 Plus los toestel

Ga naar onze Samsung S20+ los toestelvergelijker om alle prijzen te vergelijken.

Galaxy S20 Ultra: het toptoestel uit de reeks

Op zoek naar de ultieme S20 uit de reeks? Dan is alleen de Samsung Galaxy S20 Ultra de beste keuze. Met dat toestel zoom je namelijk in tot 100 keer en het scherm is met 6,9 inch het grootste uit de S20-reeks. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en ook de S20 Ultra komt met een 120Hz-scherm.

Lees ook onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement

Samsung Galaxy S20 Ultra los toestel

Ga naar onze Samsung S20 Ultra los toestelvergelijker om alle prijzen te vergelijken.

Het laatste nieuws over Samsung