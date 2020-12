Schaf je tot en met 27 december een Galaxy S20-toestel aan via Samsung zelf, dan krijg je daar direct een mooi cadeau bij. De fabrikant levert dan namelijk een setje Galaxy Buds Plus-oordopjes mee, met een waarde van 169 euro.

Samsung Galaxy S20: Buds Plus-oordopjes cadeau

De actie geldt voor drie modellen uit de Galaxy S20-serie, namelijk de normale Galaxy S20 5G, de S20 Plus of de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het 4G-model van de S20 doet dus niet mee. Ook de Samsung Galaxy S20 FE is uitgesloten van de actie.

Schaf je een van de genoemde modellen aan bij Samsung zelf en doe je dat tussen 7 en 27 december, dan krijg je de oordopjes direct meegeleverd. Je hoeft jezelf dus niet aan te melden of de draadloze headset te claimen. Ook een factuur overleggen hoeft deze ronde niet.

Toch aanschaffen via andere webshop?

Niet per se oordopjes nodig? Dan is het misschien toch handig om een Galaxy S20-model aan te schaffen via een andere (web)winkel. De prijzen bij andere shops kunnen namelijk flink gedaald zijn, waardoor je daar ook een goede deal kunt scoren.

Zo kwam de Galaxy S20 5G op de markt met een adviesprijs van 999 euro, maar is inmiddels te krijgen voor zo’n 775 euro. Voor de beste prijzen check je onderstaande vergelijker.

Ook de prijs van de S20 Plus met 4G en 5G is flink gedaald. Dat toestel werd in de markt gezet voor 1099 euro, maar pik je nu op voor rond de 740 euro (4G-versie). Uiteraard kun je er ook voor kiezen om het toestel met een abonnement te combineren.

Tot slot zien we een zelfde soort prijsdaling bij de Samsung S20 Ultra. Het duurste model van het trio werd gelanceerd voor 1349 euro en kost inmiddels 300 euro minder.

Meer over de Samsung Galaxy S20-serie

Meer weten over de toestellen in de S20-serie? Lees dan onder andere onze Samsung Galaxy S20 review of bekijk onderstaande videoreview. Daarin nemen we al onze ervaringen met het toestel met je door. Op zoek naar de beste camera van het trio en het grootste scherm? Check dan onze Samsung S20 Ultra review.

Begin volgend jaar Samsung Galaxy S21-serie verwacht

De S20-toestellen worden begin volgend jaar opgevolgd door (vermoedelijk) de S21-lijn. Ook daar verwachten we drie varianten van te gaan zien, de S21, Galaxy S21 Plus en een S21 Ultra-model.

Inmiddels is de eerste echte foto van de toestellen verschenen net zoals gelekte officiële teasers. Tot slot zou de fabrikant ervoor kiezen om geen oplader meer mee te leveren in de doos, dit vanwege besparing van kosten en het milieu.

