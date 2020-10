Er lopen twee interessante acties in combinatie met twee Samsung-smartphones. Bij de aanschaf van een Galaxy S20 krijg je 100 euro terug. Heb je een Note 20 op het oog? Daarbij krijg je nu een setje Galaxy Buds Live-oordopjes cadeau.

Samsung Galaxy S20 cashback van 100 euro

Als je de Samsung Galaxy S20, S20 Plus of Galaxy S20 Ultra koopt bij een deelnemende winkel, kun je 100 euro terugkrijgen. Aanschaffen kan tot en met 1 november en de actie is niet geldig voor de onlangs gepresenteerde S20 FE. Vervolgens heb je tot en met 15 november om je toestel te registreren en de cashback te claimen. Alle voorwaarden vind je op deze actiepagina.

Interesse in de cashback van 100 euro? Volg dan onderstaande stappen:

Koop een Nederlandse Samsung Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra Dat moet wel bij Samsung zelf, MediaMarkt of Coolblue; Registreer je aankoop Ga naar de juiste actiepagina en vul de benodigde gegevens in; Upload de nodige gegevens Onder andere je factuur en een foto van de streepjes code zijn vereist; Ontvang de cashback Bestel je via Samsung, dan wordt het bedrag gelijk verrekend. Koop je het Galaxy S20-toestel via MediaMarkt of Coolblue, dan streeft Samsung er naar om het geld binnen zes weken op je rekening te storten.

Meer over de Samsung Galaxy S20-lijn

Interesse in een toestel uit de Galaxy S20-lijn, maar wil je er meer van weten? Check dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 review of lees de review van het S20 Ultra-model. Bekijk ook onderstaande videoreview, waarin je binnen enkele minuten wordt bijgepraat over de S20.

Samsung Galaxy Note 20-serie en Buds Live-oordopjes cadeau

Voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra loopt ook een actie, waarbij je een setje Samsung Galaxy Buds Live kunt claimen. Dat zijn de nieuwste draadloze oordopjes van Samsung met een waarde van 189 euro.

Voor deze aanbieding gelden dezelfde voorwaarden. Zo loopt de actie tot en met 1 november en registreren op de actiepagina kan tot en met 15 november. Bestel je direct bij Samsung zelf, dan krijg je de oordopjes direct meegeleverd. Koop je een Note 20-toestel bij Coolblue of MediaMarkt, dan ontvang je de oordopjes binnen zes weken op je deurmat. De exacte voorwaarden bekijk je op de speciale actiepagina van Samsung.

Lees ook: Samsung Galaxy Note 20 Ultra-review

