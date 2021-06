Zo krijg je tijdelijk 50 euro korting op de Samsung Galaxy S20 FE

Door een tijdelijke actie krijg je 50 euro terug als je de Samsung Galaxy S20 FE in huis haalt. In dit artikel lees je hoe je profiteert van de cashback.

Samsung Galaxy S20 FE cashback: zo werkt het

De Galaxy S20 FE, het betaalbare vlaggenschip van Samsung, is tijdelijk goedkoper dankzij een cashback-actie. Als je de smartphone koopt, krijg je 50 euro van het aankoopbedrag terug. Bij de officiële webshop van Samsung wordt de korting meteen verrekend, maar bij andere webwinkels ontvang je het geld op een later moment.

De actie loopt tot en met 1 augustus en je hebt tot 17 augustus om je geld terug te vragen. Het werkt als volgt: als je de Samsung S20 FE hebt gekocht, ga je naar deze actiepagina van Samsung. Hier dien je een kopie van je factuur te uploaden, alsmede een foto van de EAN-code en IMEI-nummer, die op de verpakking te vinden zijn.

Vervolgens krijg je binnen zes weken de 50 euro teruggestort op je bankrekening. De actie geldt overigens voor zowel de 4G- als 5G-versie van de Galaxy S20 FE. De meeste Nederlandse webwinkels doen mee aan de cashback-actie, net als providers zoals KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone. De smartphone kost op dit moment iets minder dan 500 euro.

Meer over de Galaxy S20 FE van Samsung

De Samsung Galaxy S20 FE is sinds oktober vorig jaar in Nederland te koop. De smartphone is een goedkopere versie van de Galaxy S20, maar heeft toch uitstekende specificaties. Zo is het toestel voorzien van een vloeiend 120Hz-scherm van 6,5, snelle Exynos 990-processor en driedubbele camera achterop.

De behuizing is van plastic en hoewel de S20 FE hierdoor goedkoper aanvoelt, is ´ie wel stevig. Plastic is bovendien minder gevoelig voor krasjes en barstjes. De accu van de smartphone is 4500 mAh groot en gaat langer mee dan de andere S20-telefoons, zoals je kan lezen in de Samsung Galaxy S20 FE review.

Hoogstwaarschijnlijk komt Samsung later dit jaar met een opvolger: de Galaxy S21 FE. Dit toestel is – zoals de naam al verklapt – gebaseerd op de reguliere S21 van eerder dit jaar. Het is echter nog onduidelijk wanneer de nieuwe Fan Edition wordt aangekondigd. Sommige geruchten hebben het over een onthulling in augustus, terwijl andere bronnen zeggen dat de S21 FE pas een paar maanden later verschijnt.

