Tip: gratis Google Nest Audio bij Samsung Galaxy S20 FE

Als je de komende weken een Samsung Galaxy S20 FE koopt, krijg je een gratis Google Nest Audio-speaker cadeau. Bij welke winkels je terecht kunt en hoe de actie werkt, lees je hier.

Samsung Galaxy S20 FE: Google Nest Audio-actie

Fabrikant Samsung heeft weer een interessante actie gelanceerd. Koop je een Samsung Galaxy S20 FE, dan ontvang je daarbij gratis een Google Nest Audio (adviesprijs 99 euro). De actie loopt tot en met 5 september 2021 en alles lezen doe je op deze actiepagina van de fabrikant.

Koop je het toestel in de genoemde periode, dan heb je tot 20 september 2021 om alle gevraagde informatie door te geven. Zo is een kopie van de factuur nodig, evenals een foto van de streepjescode. Daarop moeten de EAN-code en het IMEI-nummer van het toestel zichtbaar zijn. Samsung checkt deze gegevens en als alles klopt, ontvang je de speaker van Google binnen negen weken in huis.

De actie geldt op de 4G- en 5G-modellen van de S20 FE, maar wel moet je het toestel aanschaffen bij een winkel die meedoet aan de actie. Daarvoor kun je terecht bij de meest populaire (web)shops, dus check daarvoor de genoemde actiepagina.

Via onze prijsvergelijker kun je terecht voor een losse Samsung S20 FE. Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy S20 FE ook combineren met abonnement.

Over de Samsung Galaxy S20 FE en Nest Audio

De Samsung S20 FE is een iets uitgeklede versie van de populaire Galaxy S20. Het toestel biedt echter goede prestaties voor zijn prijs, zoals je ook kunt lezen in onze Samsung S20 FE review. Op het moment van schrijven pik je het toestel op voor zo’n 500 euro.

Google is niet alleen de grondlegger van Android en bijvoorbeeld de Pixel-smartphones. Het bedrijf biedt ook een heel scala aan andere slimme apparatuur, waaronder camera’s, thermostaten en deurbellen. Slimme speakers behoren ook tot het portfolio en de Google Nest Audio is er daar één van. In onze review waren we onder andere zeer te spreken over de geluidskwaliteit.

