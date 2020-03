Ben je van plan de Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra te kopen? Tot en met 12 april krijg je een Samsung Galaxy Fit-fitnesstracker gratis (met een waarde van 99 euro) bij je aankoop.

Samsung Galaxy S20 en Galaxy Fit-actie

Als je nu een Galaxy S20, Galaxy S20 Plus of Galaxy S20 Ultra aanschaft, kun je vervolgens een Samsung Galaxy Fit aanvragen. Alle voorwaarden van deze actie zijn te vinden op de website van Samsung. Zo moet je het toestel kopen tussen 25 maart en 12 april 2020 bij één van de deelnemende verkooppunten. Vervolgens dien jij je nieuwe Samsung-telefoon voor 26 april te registreren, waarna je de wearable krijgt opgestuurd.

De Galaxy Fit is een fitnesstracker die volledig stof- en waterdicht is, wat handig is tijdens het douchen of sporten. Het apparaatje heeft een klein amoled-scherm, waar je onder andere de tijd, notificaties en info over work-outs op bekijkt. Daarnaast is een hartslagmeter aanwezig en kan het apparaatje ook je slaap meten. Op een enkele acculading gaat de fitnesstracker enkele dagen mee en de verbinding met je smartphone werkt via bluetooth.

Samsung Galaxy S20: de instapper van het trio

De Samsung Galaxy S20 is het instapmodel van de S20-serie. Het toestel heeft een 6,2 inch-scherm, drie camera’s achterop en selfies maak je in 10 megapixel. Het toestel is beschikbaar als 4G- of 5G-model, beschikt over 128GB interne opslag en draait op Android 10.

Samsung Galaxy S20 met abonnement

Samsung Galaxy S20 los toestel

Galaxy S20 Plus: groter en extra camera

Voor iets meer geld haal je de Samsung Galaxy S20 Plus in huis. Deze heeft niet alleen een groter scherm, maar ook een extra camera achterop. De Time of Flight-sensor gebruik je om foto’s met diepte te maken.

Net als bij het instapmodel kun je tot 30 keer inzoomen en objecten van veraf zodoende dichterbij halen. Ook dit toestel heeft een 120Hz-scherm, wat 120 keer per seconde kan verversen, waardoor alles er soepel uitziet en aanvoelt.

Samsung Galaxy S20 Plus met abonnement

Samsung Galaxy S20 Plus los toestel

Galaxy S20 Ultra: het absolute toptoestel

Wil je alleen het beste van het beste? Dan is de Samsung Galaxy S20 Ultra het toestel voor jou. Deze variant kan tot 100x zoomen en heeft met 6,9 inch het grootste scherm. Ook dit display ververst maximaal 120 keer per seconde. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh.

Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement

Samsung Galaxy S20 Ultra los toestel

