Als je de Samsung Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra tijdens de pre-order periode hebt besteld, heb je waarschijnlijk lang uitgekeken naar vandaag. De eerste pre-orders worden namelijk nu geleverd! Wij selecteren de beste en leukste hoesjes Samsung Galaxy S20-hoesjes voor je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontvang je jouw pre-order vandaag? Of misschien heb je dit weekend wel vrij gepland, zodat je naar de winkels kunt rennen om één van de nieuwe smartphones te kopen. Als je het toestel dan eenmaal in je handen hebt, wil je deze natuurlijk goed beschermen voor het geval je deze per ongeluk laat vallen.

Samsung Galaxy S20 hoesjes

Book Case Wallet Spiegel

Deze spiegelcase heeft een schokbestendige backcover. Hierdoor blijft schade aan je telefoon beperkt indien je het toestel laat vallen. Wat leuk is aan dit S20-hoesje, is dat het een spiegel effect heeft.

Dit geeft jouw telefoon een opvallende uitstraling en je hebt altijd een spiegel bij de hand. Je kunt het hoesje ook horizontaal neerzetten. Verder beschermt deze hoes jouw telefoon natuurlijk ook tegen kleine krasjes of andere beschadigingen.

→ Bestel deze spiegel case voor de Galaxy S20 hier

Shock Proof Case

Deze Shock Proof Case voor de Samsung Galaxy S20 zorgt voor een goede bescherming van je nieuwe smartphone. De hoes is schokbestendig en beschermt daarmee tegen valpartijen, maar ook tegen krassen. Daarbij zorgt het materiaal van deze hoes voor meet grip op je toestel, waardoor deze ook minder snel uit je handen zal vallen.

→ Bestel je Shock Proof Case hier voor de Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 en S20 Plus hoesjes

Als je op zoek bent naar een Samsung Galaxy S20 Plus case, dan heb je ook voldoende opties. Hieronder staan drie covers die misschien wel iets voor jou zijn!

Samsung Galaxy Led View Cover

De officiële Samsung Led View Cover zorgt voor een luxe uitstraling. Door de opvallende led-sensoren bekijk je eenvoudig de meldingen die je binnenkrijgt op je smartphone.

De sensoren worden door aanraking geactiveerd en kun je naar wens aanpassen. Daarbij is deze Led Cover verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, blauw, wit en roze.

→ Bestel hem hier voor de Galaxy S20

→ Bestel hem hier voor de Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Clear View Booktype

De Samsung Clear View Booktype is van stevig kunststof materiaal gemaakt. Dankzij het transparante deel van de hoes kun je belangrijke meldingen in de gaten houden.

Denk hierbij aan je berichten, de tijd en het accupercentage. Deze Clear View cover is verkrijgbaar in zwart, blauw, wit en roze.

→ Clear View Cover voor de Galaxy S20

→ Clear View Cover voor de Galaxy S20 Plus

Luxe Wallet Bookcase

Toch op zoek naar een hoesje met meer mogelijkheden. Met deze luxe Wallet Bookcase heb je een telefoonhoes en portemonnee in één. Je hebt aan de binnenkant van deze hoes drie vakjes om je belangrijkste pasjes in de bewaren en nog een extra vakje voor bijvoorbeeld briefgeld.

Verder beschermt de hoes je volledige toestel van krassen en vallen. De buitenkant is van hoge kwaliteit kunstleder en aan de binnenkant klik je de smartphone gemakkelijk in een kunststof houder. Een handige bijkomstigheid is dat je deze hoes ook als een standaard kunt gebruiken. Zo kan je telefoon horizontaal blijven staan terwijl je een filmpje kijkt.

→ Bestel de Luxe Wallet Bookcase (S20 Plus) hier

Samsung Galaxy S20, S20 Plus én S20 Ultra hoesjes

Heb jij gekozen voor de meest luxe variant van de S20-serie? Dan is een Samsung Galaxy S20 Ultra-hoesje zeker geen overbodige luxe. Bekijk hieronder twee opties om je toestel te beschermen, waarbij het mooie design van het toestel zichtbaar blijft.

360° TPU 2 in 1 Case

Als jij je nieuwe smartphone met één hoes compleet wil beschermen, maar het originele uiterlijk van je toestel wil behouden, is dit misschien wel de hoes voor jou. Deze 360 graden hoes is transparant, waardoor het originele logo en vorm goed zichtbaar blijven.

Als je voor deze hoes kiest, heb je geen aparte screenprotector meer nodig, omdat deze 2 in 1 case het toestel volledig dekt en beschermt. Daarbij is deze hoes beschikbaar voor de Galaxy S20, S20 Plus én S20 Ultra.

→ Bestel de 360° 2 in 1 case voor de Galaxy S20

→ Bestel de 360° 2 in 1 case voor de Galaxy S20 Plus

→ Bestel de 360° 2 in 1 case voor de Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Screenprotector

Vind je een hoesje nou juist niet fijn en wil je het originele toestel juist blijven zien? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen een screenprotector aan te schaffen. Zo blijft het scherm vrij van krassen en andere kleine beschadigingen. Helaas beschermt de screenprotector niet tegen valpartijen, dus wees dus extra voorzichtig met je nieuwe toestel!

Hieronder hebben we gekeken naar een ultra-touch, full tempered glass variant. Deze screenprotector dekt het gehele scherm. De beeldkwaliteit en beeldsensitiviteit nemen niet af door deze screenprotector. Daarbij blijven alle functies – zoals de vingerafdrukscanner onder het scherm – goed werken.

→ Samsung Galaxy S20 Screenprotector

→ Samsung Galaxy S20 Plus Screenprotector

→ Samsung Galaxy S20 Ultra Screenprotector