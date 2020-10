De Samsung Galaxy S20 FE, het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant, ligt nu in de Nederlandse winkels. De smartphone heeft goede specificaties en is met 649 euro relatief betaalbaar. Check hier de beste prijzen.

Samsung Galaxy S20 FE kopen: check de beste deals

De Samsung Galaxy S20 FE werd onlangs aangekondigd en ligt vanaf vandaag in de Nederlandse winkels. Het toestel heeft een adviesprijs van 649 euro als je voor de 4G-versie kiest. Wil je de 5G-versie kopen, dan ben je 749 euro kwijt. Daarmee is de Galaxy S20 FE bij verschijning een stuk goedkoper dan de normale Samsung S20, S20 Plus en S20 Ultra.

In de prijsvergelijker van Android Planet zetten we de beste prijzen voor een losse Samsung Galaxy S20 FE op een rijtje. Hierdoor betaal je nooit te veel en weet je precies waar de smartphone op voorraad is. Ook kun je een Galaxy S20 FE met een abonnement in huis halen, waarbij je kunt kiezen uit alle grote providers.

Samsung Galaxy S20 FE Welke Samsung Galaxy S20 FE wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 649,00 Samsung Galaxy S20 FE met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 26,00 p/m Abo: € 8,00 p/m Toestel: € 18,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Koop je de smartphone los, neem dan ook een kijkje in de sim only-vergelijker voor een geschikte data- en balbundel. De Galaxy S20 FE is overigens ook verkrijgbaar met 256GB aan opslag, de standaardversie heeft 128GB. Wil je meer opslag, dan betaal je respectievelijk 719 (4G) of 819 euro (5G).

Meer over de Galaxy S20 FE

De Galaxy S20 FE is een betaalbare variant van de reguliere S20, maar beschikt wel over goede specificaties. Zo heeft de telefoon een groot 6,5 inch-amoled-scherm met een hogere ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde ververst, wat zorgt voor hele soepele beelden en animaties. Dit is een fijne feature, omdat de S20 FE hierdoor ook veel sneller aanvoelt.

Op de achterkant van de Galaxy S20 FE zitten drie camera’s: een normale 12 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s en een 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je tot 3x optisch zoomen, oftewel inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De digitale zoom gaat tot 30x. Op de voorkant, in een klein gaatje in het scherm, zit een 32 megapixel-selfiecamera.

Verder heeft de S20 FE een lekker grote accu van 4500 mAh, die bovendien snel oplaadt en ook (omgekeerd) draadloos laden ondersteunt. Onder de motorkap zit een vlotte Exynos 990-chip (4G-versie) of Snapdragon 865-chip (5G-variant) met 8GB aan werkgeheugen.

De telefoon is ook stof- en waterdicht, heeft een vingerafdrukscanner onder het scherm en draait op Android 10. Samsung belooft de smartphone minstens drie jaar lang van updates te voorzien, waardoor je sowieso een update krijgt naar Android 11, 12 en 13. Ook krijg je regelmatig beveiligingsupdates.

