De Samsung Galaxy S20 is gepresenteerd en de pre-order is geopend. De telefoons liggen vanaf 13 maart in de winkels, maar wie nu al een Galaxy S20 Plus of S20 Ultra aanschaft krijgt een set Galaxy Buds Plus-oordopjes gratis.



Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S20 pre-order

Jammer genoeg geldt de pre-order-actie niet voor de ‘normale’ Samsung Galaxy S20. Dit toestel is met zijn adviesprijs van 899 euro echter een flink stuk goedkoper dan zijn twee duurdere broers. Je moet je pre-order registreren via de site van Samsung om de oordopjes te ontvangen.

Galaxy S20 pre-order: zo werkt het

De Samsung Galaxy S20 is het instapmodel van dit jaar. Het toestel heeft een 6,2 inch-scherm, drie camera’s achterop en 10 megapixel-selfiecamera. Veel belangrijker is dat alle drie de modellen een 120Hz-display hebben. Dit betekent dat de schermen 120 keer per seconden verversen en daardoor veel vloeiender aanvoelen.

Samsung Galaxy S20 met abonnement

Samsung Galaxy S20 los toestel

Een losse Samsung S20 4G kost 899 euro, net zoveel als de Galaxy S10 van vorig jaar. Voor 100 euro meer haal je de 5G-versie in huis. Hiermee kun je – zodra het netwerk in Nederland geactiveerd wordt – als eerste snel buitenshuis internetten. Bekijk ook onze prijsvergelijker om een scherp geprijsde Samsung Galaxy S20 met abonnement te vinden.

Galaxy S20 Plus heeft een extra camera

Voor iets meer geld haal je de Samsung Galaxy S20 Plus in huis. Deze heeft niet alleen een groter scherm, maar ook een vierde camera. De Time of Flight-sensor gebruik je om foto’s met diepte te maken. Net als bij het instapmodel kun je dankzij Space Zoom tot wel 30x inzoomen en objecten van veraf zodoende dichterbij halen

Samsung Galaxy S20 Plus met abonnement

Samsung Galaxy S20 Plus los toestel

Een losse Samsung Galaxy S20 kost 1099 euro. Dit model beschikt standaard over 5G-internetsnelheid; er is geen 4G-versie. Je kunt natuurlijk ook een Samsung Galaxy S20 Plus met abonnement in huis halen. Hierbij heb je keuze tussen vrijwel alle providers.

Galaxy S20 Ultra: de beste

Wil je alleen het beste van het beste? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S20 Ultra zijn. Het nieuwe vlaggenschip heeft een 6,9 inch-scherm, maar liefst 12GB RAM en een viervoudige camera op de achterkant. De 108 megapixel-hoofdcamera (!) wordt bijgestaan door een 48 megapixel-telelens, groothoeklens (12 megapixel) en Time of Flight-sensor.

Voor dit nieuwe kroonjuweel zul je diep in de buidel moeten tasten. Een losse Samsung Galaxy S20 Ultra kost 1349 euro. Wel krijg je hierbij dus een gratis set Galaxy Buds Plus en kun je straks als eerst met 5G aan de slag. Betaal je het toestel liever maandelijks af? In dat geval kun je de Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement aanschaffen.

Samsung Galaxy S20 Ultra met abonnement

Samsung Galaxy S20 Ultra los toestel

