Samsung Galaxy S21 FE flink in prijs gedaald: hier vind je de beste deals

De Samsung Galaxy S21 FE is de betaalbare versie van de Galaxy S21. Omdat de smartphone alweer een paar maanden op de markt is, haal je hem nu voor veel minder geld in huis. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rij.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S21 FE

Samsung kondigde de Galaxy S21 FE in januari aan. De smartphone lijkt in veel opzichten op zijn duurdere broers: de Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus. Het toestel heeft zelfs een hoop overeenkomsten met de gloednieuwe Galaxy S22-serie. De S21 FE beschikt over een groot 6,4 inch-amoled-scherm, dat er prachtig uitziet. Hij draait op een rappe Snapdragon 888-chip, die we ook in de reguliere Galaxy S21-telefoons vinden.

Ook qua camera’s doet de Galaxy S21 FE weinig onder van Samsungs high-end toestellen en het updatebeleid is uitstekend. De telefoon wordt geleverd met Android 12 en krijgt vier grote Android-updates, naar versie 13, 14, 15 en 16. Je kunt daarnaast rekenen op jarenlang beveiligingspatches.

Al met al is de Galaxy S21 FE een krachtig en toekomstbestendig toestel. De prijs van de smartphone is inmiddels flink gedaald. Tijdelijk ontvang je van tot en met 8 mei ook nog eens 100 euro cashback. Zo wordt de telefoon wel heel voordelig. Bij Belsimpel ben je bijvoorbeeld na de cashback maar 489 euro voor de telefoon kwijt. Deze actie geldt niet overal, maar wel bij de volgende shops:

De cashback gaat niet automatisch van de prijs af. Je moet deze zelf bij Samsung aanvragen, waarna de fabrikant 100 euro terugstort op je rekening. Registreer jouw in aanmerking komende Galaxy S21 FE via onderstaande knop. B

De telefoon is momenteel het goedkoopst bij Accessmarket.nl. Je betaalt hier 520 euro voor een gloednieuwe Galaxy S21 FE. De webshop is echter geen officiële partner van Samsung, waardoor je de cashbackactie misloopt. Je kunt de smartphone daarom beter aanschaffen bij Samsung of een andere webshop. Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, ben je daar namelijk goedkoper uit.

De beste Samsung Galaxy S21 FE deals bij providers – bespaar tot 109 euro

Je kunt ervoor kiezen om de Samsung Galaxy S21 FE los aan te schaffen, maar in combinatie met een abonnement kan natuurlijk ook. Belangrijk om te weten is dat je bij providers zelf altijd hetzelfde bedrag voor het toestel neerlegt, ongeacht de grootte van je bundel.

Dat werkt anders bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl en GSMweb, waar de telefoon goedkoper wordt als je voor een grotere bundel kiest. In combinatie met kleinere abonnementen is dit dus niet altijd voordelig.

Bij KPN is de Galaxy S21 FE momenteel het goedkoopst. Hier bespaar je 109 euro op het toestel. Je kunt enkel kiezen voor het 128GB-model, in de kleuren groen, paars, wit en zwart. Bij Vodafone, Tele2 en T-Mobile bespaar je 85 euro op een gloednieuwe Galaxy S21 FE. Let op: in deze kortingen is de cashbackactie al verrekend.

Samsung Galaxy S21 FE deals bij webshops – bespaar tot 277 euro

De aanschaf van een smartphone bij webshops zoals Mobiel.nl en Belsimpel is vooral aantrekkelijk als je iedere maand veel data en belminuten verbruikt. De prijs van een telefoon gaat namelijk omlaag wanneer je ‘m combineert met een grotere bundel. De Galaxy S21 FE-deals hieronder zijn geselecteerd op basis van Unlimited-bundels voor de echte grootgebruikers.

Galaxy S21 FE met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 277 euro

Je bespaart het meest als je voor een Samsung Galaxy S21 FE in combinatie met een T-Mobile-abonnement kiest. Je betaalt op GSMweb slechts 312 euro voor het toestel zelf. Je kunt kiezen hoeveel je eenmalig betaalt en hoeveel je maandelijks afdraagt. De kleuren paars, groen, zwart en wit kosten allemaal hetzelfde.

Galaxy S21 FE met abonnement van KPN – bespaar tot 253 euro

Ook met een KPN-abonnement bespaar je een hoop geld als je een Galaxy S21 FE koopt. Het apparaat zelf kost op GSMweb 336 euro in combinatie met een KPN-contract. Je kunt voor iedere kleur kiezen, maar de prijs blijft gelijk.

Galaxy S21 FE met abonnement van Vodafone – bespaar tot 229 euro

Je bespaart bij Vodafone in combinatie met een Tele2-abonnement tot 229 euro op een gloednieuwe Galaxy S21 FE. Op GSMweb betaal je 360 euro voor de smartphone met een contract bij Vodafone. Net als bij de andere providers maakt de kleur die je kiest geen verschil.

Galaxy S21 FE met abonnement van Tele2 – bespaar tot 229 euro

Net als bij Vodafone bespaar je in combinatie met een Tele2-abonnement tot 229 euro op een gloednieuwe Galaxy S21 FE. Op GSMweb kost de smartphone je 360 euro in combinatie met een contract bij Tele2. Net als bij de andere providers maakt de kleur die je kiest geen verschil.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de Samsung Galaxy S21 FE? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 FE review.