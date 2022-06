Aanbieding: Samsung Galaxy S21 FE nu met gratis JBL-box

Bij de aanschaf van een Samsung Galaxy S21 FE krijg je de aankomende weken een JBL Flip 5 cadeau. Lees verder om erachter te komen hoe je van de actie profiteert.

JBL Flip 5 bij je Samsung Galaxy S21 FE-actie

Samsung geeft de aankomende weken een JBL Flip 5 cadeau aan iedereen die in Nederland een Galaxy S21 FE aanschaft. De Flip 5 geeft een prima geluid, gaat 12 uur mee en is stof- en spatwaterdicht. De bluetooth-speaker heeft een adviesprijs van 139 euro, maar is de komende weken gratis bij je nieuwe Samsung-toestel.

Hoe werkt de actie?

Koop je de Galaxy S21 FE in de periode van 16 tot en met 3 juli 2022, dan kom je in aanmerking voor de actie. Zorg dan dat je je aankoop uiterlijk 15 augustus 2022 registreert via deze actiepagina. Daarvoor upload je een kopie van het aankoopbewijs en een foto van de streepjescode op de verpakking.

Samsung gaat dan je gegevens controleren en stuurt, mits alles klopt, binnen negen weken het bluetooth-boxje naar je op. Let op: het is belangrijk dat je je toestel hebt aangeschaft bij één van de deelnemende winkels. Nu doen de meeste Nederlandse verkopers wel mee, maar om het zeker te weten kun je kijken op deze lijst met deelnemende partijen.

Meer over de Galaxy S21 FE 5G

De Samsung S21 FE, oftewel de S21 Fan Edition, is de goedkopere versie van de ‘gewone’ Galaxy S21. Het toestel combineert goede specificaties zoals een snelle chip, een waterdichte behuizing en Android 12, met een relatief lage prijs.

Het toestel heeft een flink amoled-scherm van 6,4 inch dat zich met 120Hz ververst. Het beeld is iets minder scherp dan bij de reguliere S21, maar levert nog steeds voor een soepele gebruikservaring. Met de accu kom je prima de dag door. Raakt hij toch leeg? Dan kun je met maximaal 25 Watt snelladen.

Als je graag foto’s maakt, ben je op het juiste adres. De S21 FE heeft een drietal lenzen aan de achterkant: hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Daarmee zit je in elke situatie gebakken: met de groothoekcamera leg je juist meer op beeld, terwijl je met de telelens gemakkelijk inzoomt.

Met de Galaxy S21 FE ben je klaar voor de toekomst. Hij bevat namelijk een 5G-modem en krijgt drie nieuwe Android-updates mee (naar Android 13, 14, en 15). Samsung blijft het toestel tot 2025 updaten met beveiligingsupdates om je smartphone te beschermen.

Meer weten over de smartphone? Lees dan de volledige Samsung Galaxy S21 FE review.