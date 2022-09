Deal: Galaxy Buds 2-oordopjes bij Samsung Galaxy S21 FE

Bij de lopende Samsung Galaxy S21 FE actie ontvang je gratis Galaxy Buds 2-oordopjes als je het toestel aanschaft. Je kunt terecht bij Samsung zelf, maar ook verschillende andere verkooppunten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 FE actie: gratis oordopjes

Naast de cashback-actie van 100 euro op de Galaxy S22-serie loopt er nog een actie bij Samsung. Bij aanschaf van de Samsung Galaxy S21 FE ontvang je nu een gratis setje Samsung Galaxy Buds 2, die momenteel verkocht worden voor zo’n tachtig euro. De actie loopt tot en met 2 oktober en je aankoop registeren kan nog tot en met 2 december.

Aanmelden voor de actie of alle voorwaarden bekijken, doe je via de speciale actiepagina van Samsung. Om de dopjes aan te vragen upload je onder andere je aankoopbewijs, maar ook de IMEI en het EAN van de gekochte Galaxy S21 FE.

De Samsung Galaxy S21 FE kwam begin dit jaar op de markt en heeft een officiële vanafprijs van 749 euro. Inmiddels pik je het toestel op voor zo’n tweehonderd euro minder en doen er verschillende (web)shops mee met de actie. Welke precies, check dan even de voorwaarden op de site van Samsung.

Meer over de Samsung Galaxy S21 Fan Edition

De Fan Edition van de Galaxy S21 is een wat afgeschaafde versie van de Samsung Galaxy S21. De smartphones delen veel met elkaar, maar ook kennen ze de nodige verschillen. Bekijk dan ook even onderstaande video waarin we de normale S21 naast de S21 FE leggen.

Nog meer weten over het toestel? Duik dan natuurlijk ook even in de Samsung Galaxy S21 FE review, waarvan je hieronder de conclusie vindt:

Waar we eind 2020 enorm enthousiast waren over de Samsung Galaxy S20 FE, ligt dit bij zijn opvolger toch even anders. Op de smartphone an sich is weinig aan te merken: hij is lekker snel, maakt mooie foto’s, ziet er strak uit en krijgt lang en vaak updates.

Toch voelt het toestel een beetje als mosterd na de maaltijd, omdat ‘ie nogal laat is uitgebracht en de Galaxy S22 alweer voor de deur staat. Daarnaast is de S21 FE op dit moment nog wat ongelukkig geprijsd, aangezien de normale S21 inmiddels iets minder kost. Desondanks vinden we de S21 FE een aanrader, maar we adviseren je wel om te wachten totdat ‘ie in prijs is gedaald.

Meer over Samsung op Android Planet