Samsung Galaxy S21 FE is al op voorraad: hier kun je de telefoon kopen

De release van de Samsung Galaxy S21 FE vindt eigenlijk pas op 11 januari plaats, maar veel (web)winkels hebben de nieuwe smartphone al op voorraad. Check hier waar je ‘m nu kunt kopen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 FE kopen in Nederland

Na lang wachten is deze week eindelijk de Samsung Galaxy S21 FE gepresenteerd. Samsung brengt zijn nieuwste smartphone officieel op 11 januari uit, maar gek genoeg is het toestel al bij veel webwinkels op voorraad. Bij sommige shops heb je de S21 FE morgen in huis als je vandaag (op tijd) bestelt. De release van de Samsung-telefoon verloopt dus wat gek.

De Samsung S21 FE heeft een adviesprijs van 749 euro en kun je in verschillende kleurtjes aanschaffen. De opties zijn zwart, groen, wit en paars. De standaardversie heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wil je iets betere specificaties, dan kun je voor het 8/256GB-model gaan. Deze versie kost 819 euro en is ook bij meerdere webwinkels op voorraad.

In de prijsvergelijker hierboven kun je zoeken naar de beste deals voor een losse Samsung Galaxy S21 FE, of als je de S21 FE met een abonnement wil kopen. Goed om te weten: als je de telefoon voor 24 januari aanschaft, dan krijg je een setje Galaxy Buds 2 cadeau. Deze draadloze oordopjes kosten op dit moment rond de 100 euro, maar hebben een adviesprijs van 149 euro.

Dit is de Samsung S21 FE

De Galaxy S21 FE is het goedkopere broertje van de S21, al verschillen de telefoons qua prijs op dit moment niet veel van elkaar. De smartphone heeft dezelfde rappe Exynos 2100-processor en ook een 6,4 inch-amoled-scherm. Het display heeft een hoge resolutie, ververssnelheid van 120Hz en kan erg helder. De randen zijn bovendien dun en alleen bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera.

De behuizing is van plastic, net als bij de Galaxy S20 FE. Het toestel is wel relatief licht, beter bestand tegen krasjes en vetvlekken en – net als de andere S21-telefoons – stof- en waterdicht. Foto’s maken doe je met de drievoudige camera achterop. De 12 megapixel-hoofdcamera heeft een nachtmodus en optische beeldstabilisatie (zodat je altijd scherpe foto’s hebt), terwijl de 12 megapixel-groothoeklens extra wijde kiekjes vastlegt.

Verder kan de S21 FE tot 3x inzoomen zonder kwaliteitsverlies met de 8 megapixel-telelens. Voor het maken van selfies is een 32 megapixel-frontcamera aanwezig. De accu is 4500 mAh groot en kan snel opladen met maximaal 25 Watt, maar de stekker moet je nog los aanschaffen. In het doosje zit – volgens Samsung vanuit milieu-overwegingen – alleen een usb-c-kabeltje, maar geen adapter. Draadloos opladen is overigens ook mogelijk.

Tot slot is de Galaxy S21 FE de eerste Samsung-smartphone die uit de doos op Android 12 draait. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die een aantal maanden geleden werd uitgebracht. Het toestel krijgt drie grote Android-updates (naar Android 13, 14 en 15) en vier jaar lang regelmatige beveiligingspatches.

Meer lezen over de Samsung S21 FE: