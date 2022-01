Samsung Galaxy S21 FE 5G vanaf nu te bestellen: 5 dingen die je moet weten (ADV)

De Samsung Galaxy S21 FE 5G is officieel gepresenteerd! De smartphone verschijnt al snel in Nederland en bij MediaMarkt kun je ‘m nu bestellen. Om je voor te bereiden, vertellen we je vijf dingen die je moet weten.

De nieuwste telg van de Samsung Galaxy S21-familie is de net gepresenteerde Galaxy S21 FE 5G. FE staat voor Fan Edition en net als bij zijn directe voorganger is de verhouding tussen prijs en prestaties weer superscherp. Meer weten? Lees snel verder.

1. Het unieke Galaxy S21-design

Met de Galaxy S21 introduceerde Samsung een nieuw design, dat direct in het oog springt. Dit komt vooral door de achterkant, met een camera-eiland dat doorloopt vanuit de rand van het toestel. Het zorgt voor een unieke look waardoor je meteen ziet dat je een Samsung-telefoon hebt.

De nieuwe Galaxy S21 FE 5G beschikt over hetzelfde kenmerkende ontwerp en ziet er hierdoor heel anders uit dan zijn voorganger, de S20 FE. Een belangrijk verschil met de andere S21-telefoons is dat de Fan Edition van plastic is. Dat klinkt misschien goedkoop, maar het brengt juist diverse voordelen met zich mee.

Allereerst krast plastic minder snel dan glas en zie je vingervegen en vetvlekken niet of nauwelijks. De telefoon is ook behoorlijk licht: hij weegt slechts 170 gram. Daarnaast is de S21 FE 5G stof- en waterdicht, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken als het regent, of je de telefoon per ongeluk in het toilet laat vallen.

2. Drie camera’s met veel mogelijkheden

De S21 FE 5G doet ook qua camera’s niet onder voor zijn duurdere broers. Op de achterkant zitten drie lenzen om foto’s mee te maken. De 12 megapixel-hoofdcamera wordt geholpen door een 12 megapixel-groothoeklens, terwijl de zoomcamera kiekjes schiet in 8 megapixel.

In de praktijk zorgt dit ervoor dat je voor iedere situatie wel een geschikte camera hebt. Heel fijn is dat zowel de hoofdcamera als telelens optische beeldstabilisatie hebben. Bewegingsonscherpte, die ontstaat als je handen trillen, wordt hierdoor gecorrigeerd. Het resultaat is dat je altijd een scherpe foto hebt, ook als het ‘s avonds donker is.

De Samsung S21 FE 5G heeft verder veel toffe camerafeatures. Naast een nachtmodus kun je ook aan de slag met de ‘Object Eraser’. Heb je een foto gemaakt en zie je een voorwerp of persoon die je niet in beeld wil, dan kun je deze achteraf gewoon ‘wegvegen’. Hierdoor lijkt het net alsof ze nooit op de foto hebben gestaan.

Ook handig is de Zoom Lock-functie. Als je heel ver inzoomt, en dat kan met de Galaxy S21 FE 5G tot wel 30x, kun je een punt selecteren en dit ‘vastzetten’. Hierdoor blijft je foto mooi en maakt het niet uit als je wat met je handen beweegt. Selfies zijn trouwens ook altijd scherp dankzij de 32 megapixel-frontcamera.

3. Batterij gaat makkelijk een dag mee

De Galaxy S20 FE van vorig jaar wist te imponeren met zijn accuduur, die zelfs beter was dan die van de S20, S20 Plus en S20 Ultra. Bij de S21 FE 5G is de batterij opnieuw dik in orde. Het toestel heeft een forse accu van 4500 mAh en die haalt zonder problemen het einde van de dag.

Ook als je urenlang zit te gamen, graag YouTube-video’s kijkt of je favoriete series bingewatched, zul je niet zo snel zonder stroom komen te zitten. Is de Galaxy S21 FE 5G toch leeg, dan is ‘ie binnen een uur weer vol dankzij fast charging. Andere apparaten trouwens ook, want dankzij Wireless PowerShare voorzie je bijvoorbeeld je draadloze oordopjes van stroom.

4. Fraai amoled-scherm met 120Hz

Verder is het scherm van de Samsung Galaxy S21 FE 5G de moeite waard. De smartphone heeft een display van 6,4 inch; niet onnodig groot dus, maar wel ruim voldoende om van je favoriete media te genieten. Het amoled-scherm toont mooie kleuren, diepe zwarttinten en is energiezuinig. De 120Hz-ververssnelheid zorgt er daarbij ook voor dat de S21 FE 5G heel vloeiend aanvoelt.

5. Bestel nu bij MediaMarkt en krijg gratis Buds

De Samsung Galaxy S21 FE 5G kost 749 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB opslag. Voor 819 euro koop je de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Bestellen kan nu alvast bij MediaMarkt, zodat je je nieuwe telefoon snel in huis hebt. De nieuwe Fan Edition is vanaf nu officieel in Nederland verkrijgbaar.

Koop je het toestel, dan krijg je ‘m de volgende dag al binnen. Uiteraard kun je kiezen voor zowel een los toestel als met abonnement én alle Samsung-accessoires zijn direct bij MediaMarkt verkrijgbaar.

Vanaf dinsdag 4 januari tot en met zondag 23 januari geldt trouwens een toffe actie. Bij de bestelling van de Galaxy S21 FE 5G krijg je namelijk de Galaxy Buds 2 cadeau. Deze draadloze oordopjes (ter waarde van 149 euro) werken fijn samen met de S21 FE 5G, hebben ruisonderdrukking, goed geluid en een fijne accuduur.