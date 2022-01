Samsung Galaxy S21 FE release: nu te koop in Nederland voor 749 euro

De Samsung Galaxy S21 FE is vanaf vandaag (11 januari) officieel in Nederland te koop. Het nieuwe toptoestel pakt het beste van de Galaxy S21 en stopt dit in een nieuw, betaalbaar jasje.

Samsung Galaxy S21 FE release in Nederland

De Samsung Galaxy S21 FE was de afgelopen dagen al leverbaar bij veel Nederlandse webwinkels, maar officieel vindt de release pas vandaag plaats. De nieuwe Fan Edition – en de opvolger van de populaire S20 FE – heeft een adviesprijs van 749 euro. Daarvoor krijg je het model met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Heb je liever meer werk- en opslaggeheugen, dan kun je voor de 8/256GB-versie gaan. Die is logischerwijs duurder en kost 819 euro. De Samsung S21 FE is in verschillende kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, groen en paars. Tot en met 23 januari kun je overigens profiteren van een actie, waarbij je een setje Galaxy Buds 2 cadeau krijgt.

Ben je van plan de S21 FE in huis te halen? In de prijsvergelijker hierboven vind je de beste deals voor een losse Galaxy S21 FE, waarvoor je als gezegd vanaf 749 euro betaalt. Ook is het natuurlijk mogelijk om de Samsung S21 FE met een abonnement in huis te halen. Je kan hierbij kiezen uit alle bekende Nederlandse providers.

S21 FE: snel, plastic en Android 12

De Samsung Galaxy S21 FE is een afgeslankte versie van de reguliere Galaxy S21. Het toestel heeft dezelfde krachtige processor en een vloeiend 120Hz-scherm. Het display is 6,4 inch groot, kan heel helder en heeft dunne randen. Hierdoor bestaat de hele voorkant uit het scherm, al zie je bovenin wel een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera.

Over camera’s gesproken: op de achterkant zitten er nog eens drie. De 12 megapixel-hoofdcamera wordt geholpen door een 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra brede plaatjes kan maken – je zoomt dus als het ware ‘uit’. De 8 megapixel-telelens is geschikt om in te zoomen en kan dit tot 3x zonder kwaliteitsverlies.

De batterij van de S21 FE is 4500 mAh groot en kan snelladen, maar Samsung levert geen geschikte stekker mee. Dit doet het bedrijf uit milieu-overwegingen, waardoor je alleen een usb-c-kabeltje in het doosje vindt. Als je de juiste lader hebt, gaat het snel opladen met maximaal 25 Watt. Hierdoor zit de accu na een half uur laden weer voor de helft vol. Tot slot heeft de S21 FE een behuizing van plastic (met een metalen frame), geen koptelefoonaansluiting en micro-sd-slot, maar wel Android 12.

