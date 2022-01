5 redenen om de Samsung Galaxy S21 FE nu in huis te halen (ADV)

Het nieuwste vlaggenschip van Samsung is de gloednieuwe Galaxy S21 FE. Bestel je het toestel nu, dan ontvang je gratis de draadloze Galaxy Buds2-oordopjes. Maar, dat is natuurlijk niet de enige reden om te kiezen voor dit nieuwe toestel.

1. Gratis Samsung Galaxy Buds2 ter waarde van 149 euro

Bestel je de gloednieuwe Samsung Galaxy S21 FE 5G nu tot en met 23 januari, dan krijg je er een gratis setje Samsung Galaxy Buds2 bij. Die draadloze oordopjes koppel je direct aan de smartphone of ander apparaat en bieden urenlang luisterplezier.

Er is ondersteuning aanwezig voor actieve ruisonderdrukking, waardoor je geen omgevingsgeluiden meer hoort en even kunt relaxen in volledige stilte. Tijdens de aanvraag van de Buds2 kies je trouwens zelf in welke kleur je ze wil ontvangen!

De Galaxy S21 FE 5G kost 749 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB interne opslag. Voor de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB geheugen betaal je 819 euro. Bestellen doe je natuurlijk direct via Samsung zelf, zodat je ‘m snel in huis hebt.

2. Camera’s voor elke situatie

Op zoek naar een toestel met een goed stel camera’s? Dan maak je met de Samsung Galaxy S21 FE 5G de perfecte keuze. Selfies maken of videobellen doe je namelijk met de 32 megapixel-frontcamera. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 12 megapixel, waarmee je elk detail moeiteloos vastlegt. Ook is er een groothoeklens aanwezig met diezelfde resolutie. Die gebruik je om net wat meer vast te leggen van de omgeving of architectuur. Dat is niet alles, want ook kun je inzoomen met de derde camera van 8 megapixel.

Wist je trouwens dat de hoofdcamera en zoomlens optische beeldstabilisatie hebben? Dat zorgt ervoor dat kleine trillingen, van bijvoorbeeld je handen, niet te zien zijn als je een foto maakt. Ook helpt die techniek goed bij het maken van foto’s in het donker.

Naast de goede hardware zit de S21 FE 5G ook bomvol handige functies voor de camera’s. Zo kun je tot 30 keer zoomen met het toestel en dankzij de Zoom Lock-functie is elk onderwerp dat je fotografeert nog steeds superscherp. Een andere leuke mogelijheid is ‘Object Eraser’. Zoals al uit de naam blijkt kun je daarmee ongewilde objecten of personen wissen op een al gemaakte foto.

3. High-end hardware en amoled-scherm met hoge ververssnelheid

Natuurlijk valt er ook niks te klagen over de overige hardware van het toestel. De Snapdragon 888-processor is het kloppende hart. Samen met een grote hoeveelheid werk- en opslaggeheugen kan ‘ie elke taak moeiteloos aan.

Daarbij staat Samsung ook bekend om de goede schermen in hun smartphones. Bij de Galaxy S21 FE 5G is dat niet anders en daarom is het weer een pracht om naar te kijken. Het gaat om een amoled-display van 6,4 inch, dat kleuren mooi laat zien en een hoog contrast heeft. Doordat het een relatief klein scherm is, is het toestel nog prima te bedienen met een hand. Tot slot ververst het scherm maximaal 120 keer per seconde, wat ervoor zorgt dat alles wat je doet er soepel uitziet.

4. Grote batterij en snelladen

Over de accu van de Galaxy S21 FE 5G heb je ook niks te klagen. Die heeft namelijk een capaciteit van 4500 mAh, waarmee je makkelijk een intensieve dag doorkomt. Gebruik je het toestel wat minder, dan loopt dit al snel op naar anderhalve dag of meer.

Raakt de batterij toch leeg, dan is ‘ie in een mum van tijd weer volledig opgeladen. Er is namelijk fast charging aanwezig, oftewel snelladen. Daardoor laad je ‘m met een uur weer helemaal op. Tot slot is het mogelijk om andere apparaten op te laden door deze op de achterkant van het toestel te leggen. Een perfecte match dus met de Galaxy Buds2 die je tijdelijk gratis bij de smartphone krijgt.

5. Meerdere kleuren en uniek design

Het unieke design van de Galaxy S21-serie zie je ook bij deze Fan Edition. Wat direct opvalt is het camera-eiland dat doorloopt vanaf de zijkant. Zo zie je direct dat je een Samsung Galaxy in handen hebt. Daarbij heb je ook nog eens keuze uit maar liefst vier kleuren.

Of je nou kiest voor de paarse, groene, witte of donkergrijze variant, er is er altijd eentje die perfect bij jou past. Met een gewicht van slechts 170 gram is het toestel ook lekker licht. Dat komt onder andere door de keuze om hoogwaardig plastic te gebruiken voor de achterzijde. Dat zorgt er ook voor dat vingerafdrukken minder snel te zien zijn. Tot slot is ook dit toestel uit de renstal van Samsung volledig stof- en waterdicht.

Bestellen maar: Samsung Galaxy S21 FE 5G

Bestel je de Samsung Galaxy S21 FE 5G tot en met 23 januari, dan ontvang je de Samsung Galaxy Buds2 van 149 euro er helemaal gratis bij. Zoals genoemd kies je zelf in welke kleur je ze wil ontvangen. Kies je voor een match met jouw nieuwe toestel of een heel andere kleur. Benieuwd? Check de Galaxy S21 FE 5G dan bij Samsung.