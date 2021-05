Tip: gratis Google Nest Audio als je de Samsung Galaxy S21 koopt

Als je de Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra koopt, krijg je tijdelijk een toffe extra cadeau. Koop één van de toestellen in de komende weken en je ontvangt een Google Nest Audio.

Samsung Galaxy S21 Google Nest Audio-actie

Door een nieuwe actie van Samsung ontvang je gratis een Google Nest Audio (ter waarde van 99 euro) als je de Galaxy S21 aanschaft. De slimme speaker krijg je ook als je de duurdere S21 Plus of S21 Ultra in huis haalt. De actie loopt tot en met 6 juni 2021 en op deze actiepagina van Samsung kun je deelnemen.

Als je de Samsung S21 op tijd hebt gekocht (dus voor 6 juni), heb je tot 6 juli 2021 de tijd om je aankoop te registreren. Dit doe je door een kopie van de factuur en een foto van de streepjescode te sturen, waarop de EAN-code en het IMEI-nummer duidelijk te zien zijn. Heb je dit gedaan, dan keurt Samsung je registratie goed en ontvang je binnen negen weken de Google Nest Audio.

De Google Nest Audio is de opvolger van de populaire Google Home. De slimme speaker werkt met de Google Assistent, de digitale butler die je met allerlei zaken kan helpen. Zo kun je vragen om muziek op Spotify aan te zetten, je agenda checken of horen wat het weer de komende dagen wordt. Door de verbeterde speakers is de Nest Audio bovendien geschikter om muziek op te luisteren. Meer lees je in onze Google Nest Audio review.

De meeste populaire webwinkels en providers doen mee aan de actie. Hieronder zetten we een aantal webshops op een rijtje waar je sowieso terecht kan voor een nieuwe Galaxy S21. In de prijsvergelijker vind je alle deals op een rijtje.

Meer over de Samsung Galaxy S21

De Samsung Galaxy S21 is het nieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hij is sneller dan de Galaxy S20 en maakt mooiere foto’s, maar heeft ook een nieuw design. Dit zie je vooral als je naar de achterkant kijkt: het ‘camera-eiland’ loopt nu door vanuit de zijkant van de behuizing en dat ziet er uniek uit. De Galaxy S21 is bovendien goedkoper dan zijn voorganger.

De S21 Plus is op veel punten identiek aan de reguliere S21, maar heeft wel een groter scherm, duurdere behuizing van glas (in plaats van plastic) en grotere accu. De Samsung S21 Ultra is het absolute toptoestel en heeft betere camera’s en een enorm 6,8 inch-display. Door de twee telelenzen kun je heel ver inzoomen zonder dat je kwaliteit verliest. In de reviews hieronder vertellen we je veel meer over de Samsung-toestellen.