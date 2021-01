Dit zijn de beste hoesjes voor je Samsung Galaxy S21 (ADV)

De Samsung Galaxy S21-modellen zijn eindelijk te koop! Wil je je nieuwe smartphone zo goed mogelijk beschermen tegen stoot- of valschade? Met een hoesje van Speck blijft je toestel jarenlang als nieuw.

Over Speck

Speck maakt al jaren duurzame smartphonehoesjes van topkwaliteit. Je hoeft gelukkig niet te kiezen tussen een fraai uiterlijk óf een goede valbescherming. Speck combineert deze eigenschappen namelijk moeiteloos. De perfecte keuze dus om je Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus of Galaxy S21 Ultra te beschermen!

Je koopt de hoesjes van Speck online bij hoesjesdirect.nl of gsmpunt.nl. Ga je liever naar de gewone winkel, zodra dat weer kan? Ook bij Phone House en Telecombinatie vind je een ruim assortiment Speck-hoesjes.

Speck Presidio Perfect-Clear

Met de Samsung Galaxy S21 heb je een prachtig toestel in handen. Het camera-eiland loopt nu door in de behuizing, wat de smartphone een heel eigen uiterlijk geeft. Wil je je aankoop goed beschermen, maar wel blijven genieten van het fraaie design? Dan is de Speck Presidio Perfect-Clear de juiste keuze voor jou.

Een nadeel van veel transparante hoesjes is dat ze snel gelig worden. Dat ziet er vaak wat smoezelig uit. Speck heeft de Perfect-Clear-variant daarom gemaakt van nieuwe materialen, waardoor het hoesje niet verkleurt. Gebeurt dat tóch? Dan krijg je van Speck gratis een nieuw exemplaar! Uiteraard is dit hoesje ook verkrijgbaar voor de S21 Plus en de S21 Ultra.

Clear Impact Technology

De Speck Presidio Perfect-Clear is daarnaast voorzien van Clear Impact Technology. Dat betekent dat het hoesje werkt als een soort kussen. Wanneer je je Galaxy S21 onverhoopt laat vallen, vangt het hoesje de schok moeiteloos op. Speck heeft deze technologie uitgebreid getest tot een hoogte van maar liefst vier meter!

Speck Presidio Perfect-Mist

Ga je liever voor een zakelijke look? Zeker de Samsung Galaxy S21 Ultra is een prima match voor de Speck Presidio Perfect-Mist. De matte afwerking van het hoesje zorgt voor een chique uitstraling en het zachte materiaal voelt erg prettig aan. Je kunt het hoesje natuurlijk ook kopen voor de gewone Galaxy S21 of de S21 Plus.

De Perfect-Mist-case is verder goed bestand tegen krasjes, waardoor hij er langer als nieuw uit blijft zien. Daarnaast heeft ook dit hoesje Clear Impact Technology aan boord. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je je telefoon een keer laat vallen.

Microban

De Presidio Perfect-Mist is net als alle andere hoesjes van Speck voorzien van Microban. Door dit extra beschermlaagje groeien er 99 procent minder bacteriën op het hoesje. Dat is wel zo hygiënisch!

Meer hoesjes van Speck

Speck heeft nog meer hoesjes voor je Samsung Galaxy S21, die allemaal over hun eigen, unieke eigenschappen beschikken. Maar ze hebben óók veel gemeen. Voor alle Speck-hoesjes geldt namelijk dat de randen net iets boven de behuizing uitsteken. Zo voorkom je schade als de telefoon op het scherm valt. Ook kun je je toestel zonder angst voor krassen met het display naar beneden op tafel leggen. Handig als je in gezelschap niet afgeleid wil worden.

Verder zijn alle hoesjes van Speck geschikt voor draadloos opladen. Je hoeft je smartphone dus niet eerst uit het hoesje te halen voor je hem op de lader legt. Als kers op de taart krijg je bij elk Speck-hoesje levenslange garantie. Dat is natuurlijk een prettig idee.

Enthousiast geworden? Bestel jouw Speck-hoesje voor de Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra dan op hoesjesdirect.nl of gsmpunt.nl. Je kunt ook binnenlopen bij de winkels van Phone House of Telecombinatie.