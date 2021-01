Samsung Galaxy S21 nu te koop in Nederland: de beste deals op een rij

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn vanaf vandaag officieel te koop. De eerste uitleveringen zijn ook al gestart en in dit artikel zetten we op een rij waar je de Samsung S21 kunt kopen.

Samsung Galaxy S21 kopen

De nieuwe S21-toestellen van Samsung zijn nu te koop en de vanafprijs ligt op 849 euro. Daarvoor koop je de Samsung S21, oftewel het instapmodel. Maar vergis je niet, want het gaat om een high-end toestel met goede specificaties. Het scherm is 6,2 inch groot en bevat een kleurrijk amoled-paneel.

Wel is de resolutie wat verlaagd ten opzichte van zijn voorganger, maar dat is bijna niet te zien en zorgt voor een betere accuduur, zo schreven we in onze Samsung Galaxy S21 review. Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring en er is een nieuwe processor aan boord. Samen met de ruime hoeveelheid werkgeheugen en Android 11 zorgt dat ervoor dat je moeiteloos multitaskt.

Een losse Galaxy S21 koop je vanaf 849 euro voor het model met 128GB interne opslag. Natuurlijk kun je ook zoek naar een Galaxy S21 met abonnement. Vaak een slimme keuze, want zo kun je namelijk veel besparen op de toestelkosten.

Bekijk Samsung Galaxy S21

Samsung S21 met abonnement

• Bekijk bij Vodafone

• Bekijk bij KPN

• Bekijk bij T-Mobile

• Bekijk bij Tele2

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij GSMWeb

•Bekijk bij Mobiel.nl Samsung S21 los toestel

• Bekijk bij Samsung

• Bekijk bij MediaMarkt

• Bekijk bij Coolblue

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij Mobiel.nl

• Bekijk bij Bol.com

• Bekijk bij BCC

Beste deals Samsung Galaxy S21 Plus

Ben je op zoek naar een stuk grotere smartphone? Dan is de Samsung S21 Plus misschien de juiste keuze. Het apparaat deelt veel van de specificaties met de normale S21, maar heeft wel een groter scherm aan boord van 6,7 inch. Onder dat scherm is een vernieuwde ultrasonische vingerafdrukscanner te vinden. Daarmee ontgrendel je het toestel nog sneller.

Daarnaast is de batterij een stuk groter. Opladen gaat wel met dezelfde snelheid als zijn voorganger, namelijk 25 Watt. Ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos laden zijn mogelijk. Daarmee kun je bijvoorbeeld je Samsung Galaxy Buds Pro voorzien van stroom, door die op de achterkant te leggen.

Ook het Plus-model heeft drie camera’s op de achterkant, zodat je in elke situatie een prima foto schiet. Het gaat om een normale 12 megapixelsensor, een zoomcamera van 64 megapixel en een 12 megapixel-groothoeklens.

Een losse Samsung S21 Plus heeft een vanafprijs van 1049 euro. Ook is er standaard 5G aan boord, zodat je klaar bent voor de toekomst. Natuurlijk is het ook mogelijk om een S21 Plus met abonnement te combineren. Je hebt daarnaast keuze uit twee opslagvarianten en drie kleuren.

Bekijk Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung S21 Plus met abonnement

• Bekijk bij Vodafone

• Bekijk bij KPN

• Bekijk bij T-Mobile

• Bekijk bij Tele2

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij GSMWeb

• Bekijk bij Mobiel.nl Samsung S21 Plus los toestel

• Bekijk bij Samsung

• Bekijk bij MediaMarkt

• Bekijk bij Coolblue

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij Mobiel.nl

• Bekijk bij Bol.com

• Bekijk bij BCC

Bekijk de Samsung Galaxy S21 Ultra

Op zoek naar het beste van het beste? De ultieme keuze is dan natuurlijk de Samsung S21 Ultra. Dat toestel heeft het grootste scherm, gecombineerd met een hoge QHD-resolutie, waardoor alles haarscherp wordt weergegeven. Ook bevat het scherm afgeronde zijkanten en is er ondersteuning voor de S-Pen van Samsung.

Het toestel heeft meer werkgeheugen dan de andere twee modellen en heeft geen drie, maar vier camera’s op de achterkant. De hoofdsensor heeft een resolutie van 108 megapixel en groothoekfoto’s maak je van 12 megapixel. Daarnaast zijn er nog twee zoomlenzen aanwezig, waarmee je maximaal 10 keer optische zoom kunt gebruiken. Zo haal je tijdens fotograferen objecten veel dichterbij zonder in te boeten op kwaliteit.

De S21 Ultra heeft tot slot de grootste accu van het trio: 5000 mAh. Net als bij de andere S21-toestellen levert Samsung het toestel zonder oplader, dit om het milieu en kosten te besparen. Een losse Galaxy S21 Ultra gaat over de toonbank vanaf 1249 euro. Besparen op die toestelkosten kan natuurlijk door te kiezen voor de Samsung S21 Ultra met abonnement. Check ook onderstaande partijen voor de beste deals.

Bekijk Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung S21 Ultra met abonnement

• Bekijk bij Vodafone

• Bekijk bij KPN

• Bekijk bij T-Mobile

• Bekijkr bij Tele2

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij GSMWeb

• Bekijk bij Mobiel.nl Samsung S21 Ultra los toestel

• Bekijk bij Samsung

• Bekijk bij MediaMarkt

• Bekijk bij Coolblue

• Bekijk bij Belsimpel

• Bekijk bij Mobiel.nl

• Bekijk bij Bol.com

• Bekijk bij BCC

Lees meer over Samsung: