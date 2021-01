De Samsung Galaxy S21 is aangekondigd en het nieuwe vlaggenschip ligt binnenkort in de Nederlandse winkels. Bij MediaMarkt kun je de smartphone alvast pre-orderen en in dit artikel bespreken we vijf dingen die je moet weten.

1. Drie toestellen: voor ieder wat wils

Net als bij de Samsung Galaxy S20-reeks verschijnen dit keer drie Galaxy S21-toestellen. Het gaat om de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra. De S21 is het instapmodel en zelfs nog iets goedkoper dan de S20 vorig jaar. Wil je dezelfde features en vernieuwingen, maar met een groter scherm? Dan kun je de S21+ kiezen, die een 6,7 inch-display heeft. Ter vergelijking: de reguliere Samsung S21 doet het met 6,2 inch.

Zoek je het beste van het beste, dan is de Samsung Galaxy S21 Ultra voor jou. Dit toestel is duurder, maar heeft wel de allerbeste specificaties en is het ultieme Samsung-vlaggenschip van dit jaar. De telefoon heeft bovendien het grootste scherm (6,8 inch) met de hoogste resolutie en de allerbeste camera’s (waarover later meer).

2. Compleet nieuw design

Met de Galaxy S21-reeks introduceert Samsung ook een nieuw design. Het toestel lijkt aan de voorkant op zijn voorganger, maar als je ‘m omdraait dan zie je dat het echt om een nieuw vlaggenschip gaat. De Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra komen niet alleen in allerlei frisse kleurtjes, maar Samsung heeft ook het ontwerp flink aangepast.

Het camera-eiland, waar alle lenzen en sensoren in zitten verwerkt, loopt nu vanuit de zijkant door in de behuizing en is dus subtieler weggewerkt. Dit ziet er netjes uit en het geeft de Galaxy S21 duidelijk een eigen smoel. Bij veel smartphones steekt die cameramodule nogal uit de behuizing, maar dit is bij de S21 niet het geval.

Ook fijn: het scherm van de Samsung S21 heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd en dat levert hele soepele beelden en animaties op. Dit merk je als je websites leest en flink gaat scrollen, maar ook in games die dit ondersteunen.

3. Camera is flink verbeterd

Met de Galaxy S21 zet Samsung ook weer de nodige stappen op cameragebied. De S21 en S21+ hebben drie camera op de achterkant: een primaire camera van 12 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en een 64 megapixel-telelens om flink in te zoomen. Daarbij heeft Samsung de Space Zoom-functie verbeterd, waardoor ingezoomde foto’s meer detail hebben en juist minder ruis.

De Galaxy S21 Ultra gaat nog iets verder en heeft zelfs twee zoomlenzen: één met 3x optische zoom en de andere met maar liefst 10x. De camera’s werken samen en de S21 Ultra wisselt automatisch van camera op basis van de afstand tot je onderwerp. Als je iets van heel ver weg wil fotograferen, dan wordt de 10x optische zoom toegepast. Blijf je iets dichterbij, dan gaat de camera met 3x optische zoom aan de slag.

Verder zijn er een heleboel features toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan 8K Video Snap, een functie waarmee je 8K-foto’s uit gemaakte 8K-video’s kunt selecteren. Daarnaast is de Single Take-optie aangepast zodat je nog meer foto’s en video’s tegelijk in één keer kunt vastleggen. Ook nieuw is Director View, waarmee je de camera’s aan de voor- en achterkant tegelijk aan kan zetten.

4. Hardware, accu en 5G

Ook de andere specificaties van de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra zijn natuurlijk dik in orde. Ze beschikken over een nieuwe Exynos-processor, waardoor ze nog sneller zijn dan de S20-telefoons van vorig jaar. Daarnaast hebben ze lekker veel werkgeheugen en opslagruimte, zodat je elke app moeiteloos kan draaien. Wil je meer opslag voor je foto’s, video’s en muziek, dan kun je voor 50 euro een versie met meer ruimte kopen.

Ook belangrijk is natuurlijk de accu. De Samsung-smartphones hebben grote accu’s van respectievelijk 4000, 4800 en 5000 mAh, zodat je zonder problemen de dag doorkomt. Opladen gaat lekker vlot dankzij de snellaadfunctie en je kan ook draadloos laden. Tot slot is het mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien door ze op de achterkant van de Galaxy S21 te leggen.

5. Gratis Galaxy Buds en Galaxy Smart Tag

De Samsung Galaxy S21 heeft een adviesprijs van 849 euro, terwijl je voor de Galaxy S21+ 1049 euro betaalt. De S21 Ultra gaat voor 1249 euro over de toonbank. Koop je de S21 of S21+, dan krijg je gratis een setje Galaxy Buds Live (draadloze oordopjes) en Galaxy Smart Tag (apparaat om je spullen terug te vinden. Ga je voor de S21 Ultra, dan krijg je de gloednieuwe Galaxy Buds Pro en Galaxy Smart Tag. Let op: deze actie loopt tot en met 28 januari, een dag voor de release dus.

De Samsung Galaxy S21 is op 29 januari officieel in Nederland verkrijgbaar en kun je nu al pre-orderen bij MediaMarkt. Dan profiteer je bovendien van meerdere toffe acties. De Galaxy S21, S21 en S21 Ultra zijn zowel los als met een abonnement bij MediaMarkt te bestellen en als je dat doet, heb je ze meteen op de dag van release in huis.

