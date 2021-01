5 redenen waarom je moet kiezen voor de Samsung Galaxy S21 (ADV)

De Samsung Galaxy S21-reeks is eindelijk aangekondigd en de toestellen hebben heel veel nieuws te bieden. We geven vijf redenen waarom je de Galaxy S21 moet kopen of – als je nu een ouder Samsung-toestel hebt – moet overstappen.

Overstappen naar Samsung Galaxy S21

Met de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra brengt Samsung al vroeg in het jaar zijn belangrijkste vlaggenschepen uit. De smartphones zijn sneller, mooier en uitgebreider dan hun voorgangers. Daardoor zijn ze een interessante optie als je op zoekt bent naar een nieuwe, high-end smartphone waar je de komende jaren mee vooruit kan.

Maar ook als je op dit moment een oudere Samsung-smartphone gebruikt, zoals de Galaxy S9, S10 of S20, dan zijn er genoeg redenen om over te stappen naar de nieuwe S21. In dit artikel bespreken we de belangrijkste.

1. Een nieuw design

Op het gebied van design voert Samsung de nodige veranderingen door met de Galaxy S21. Zo is het scherm van de smartphone plat, wat betekent dat de afgebogen randen van voorgaande Galaxy S-toestellen zijn verdwenen. Dit zag er misschien fraai uit, maar vond lang niet iedereen ideaal vanwege onbedoelde aanrakingen op het touchscreen.

Zoals we van Samsung gewend zijn, hebben de S21, S21 Plus en S21 Ultra een voorkantvullend scherm met hele dunne randen en een klein cameragat. Het scherm heeft ook een ververssnelheid van 120Hz, wat voor hele vloeiende beelden zorgt. Omdat alle animaties zo soepel worden getoond, voelt de Galaxy S21 erg snel aan.

Draai je de Galaxy S21-toestellen om om, dan zie je dat het camera-eiland om de rand van het toestel heen buigt. Dit ziet er uniek en fraai uit en geeft de Galaxy S21 een heel onderscheidende look.

2. Flink verbeterde camera’s

Over de camera’s gesproken: die zijn flink verbeterd en weer een stuk geavanceerder dan die van de Galaxy S20. Op de achterkant van de Galaxy S21 en S21 Plus zitten drie camera’s: een hoofdcamera van 12 megapixel, groothoeklens van 12 megapixel en telelens van 64 megapixel. Laatstgenoemde gebruik je om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies en dat gaat optisch met maximaal 3x. Dankzij slimme software en de Space Zoom-functie kun je echter nog veel verder inzoomen zonder veel kwaliteit te verliezen.

De Galaxy S21 Ultra doet iets totaals nieuws, want dit toestel heeft zelfs twee zoomlenzen: eentje met 3x optische zoom en de ander met maar liefst 10x. Dankzij een periscopische telelens kun je beelden heel dichtbij halen zonder kwaliteitsverlies. Ook fijn is dat de zoomlenzen met elkaar samenwerken en de Galaxy S21 automatisch bij iedere situatie de meest geschikte lens kiest. Zo heb je altijd het perfecte plaatje.

Haal je de Galaxy S21 in huis, dan kun je ook aan de slag met 8K Video Snap. Met deze functie haal je superscherp 8K-foto’s uit de 8K-video’s die de toestellen kunnen maken.

3. Sneller en standaard 5G

Overstappen naar de Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra is natuurlijk ook interessant door de prestatie van de toestellen. Ze beschikken over de nieuwe Exynos 2100-chip en die hoort bij de snelste chips van dit moment. De Galaxy S21-telefoons vliegen dan ook door de software en draaien iedere app en game vloeiend. Zeker als je nu nog een oudere Galaxy S-toestel gebruikt, ga je er qua snelheid enorm op vooruit.

Dit geldt ook voor je internetsnelheid, want de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra ondersteunen standaard 5G. Daarmee zijn de toestellen dus helemaal klaar voor de toekomst en geschikt voor het nieuwe mobiele netwerk. Verder gaan de accu’s lekker lang mee en laden ze bovendien snel op met maximaal 25 Watt. Ook kun je draadloos laden en andere apparaten van stroom voorzien, door ze op de achterkant van de S21 te leggen.

4. Android 11 en goede software-ondersteuning

De Samsung Galaxy S21-telefoons draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Dit is fijn, want daardoor zijn ze meteen up-to-date en je kan bovendien rekenen op goede software-ondersteuning.

Samsung brengt regelmatig beveiligingsupdates uit en belooft high-end smartphones zelfs drie grote Android-upgrades te geven. Tot en met Android 14 zit je dus goed met de Galaxy S21, en dat is bij veel Android-toestellen wel anders.

5. Handig met de Galaxy Buds Pro en Smart Tag

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra werken verder optimaal samen met de Galaxy Buds Pro en Galaxy Smart Tag. De Buds Pro zijn de nieuwste draadloze oordopjes van het bedrijf, die supersnel met je nieuwe S21 koppelen. De Smart Tag is een klein, maar handig apparaatje om je spullen terug te vinden. Hang de Tag bijvoorbeeld aan je sleutelbos of dubbeltik op de accessoire om je smartphone te zoeken.

Samsung Galaxy S21 kopen en pre-order-actie

Ben je van plan de Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra in huis te halen, dan kun je tijdelijk profiteren van een toffe pre-order-actie. Bij de Galaxy S21 en S21 Plus krijg je namelijk gratis een setje Galaxy Buds Live-oordopjes én de Galaxy Smart Tag cadeau. Ga je voor de S21 Ultra, dan krijg je de gloednieuwe Galaxy Buds Pro en Galaxy Smart Tag.

→ Pre-order de Samsung Galaxy S21 (Plus) bij de Samsung-shop

→ Pre-order de Samsung Galaxy S21 Ultra bij de Samsung-shop

Koop je de nieuwe smartphone bij de officiële Samsung-shop, dan heb je ‘m bovendien op de releasedag (29 januari) in huis. Daarnaast krijg je 100 euro extra inruilkorting als je een Galaxy S- of Note-toestel inlevert. De adviesprijzen van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro.