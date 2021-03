Door een cashback-actie krijg je tijdelijk 100 euro retour als je de Samsung Galaxy S21 Plus of Galaxy S21 Ultra koopt. Lees hier hoe je profiteert van de cashback-actie en waar je op moet letten.

Samsung Galaxy S21 Plus cashback: zo werkt het

De Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra van Samsung zijn de komende tijd iets voordeliger. Als je één van de smartphones koopt, kun je namelijk 100 retour krijgen. Dit geldt als je de S21 Plus of Ultra vóór 6 april bestelt bij één van de deelnemende winkels. Vervolgens heb je tot en met 5 mei de tijd om je aankoop te registeren.

Dat laatste doe je op deze speciale actiepagina van Samsung. Daar moet je een kopie van je aankoopbewijs en het IMEI- en EAN-nummer van je nieuwe Samsung-telefoon invullen. De fabrikant controleert vervolgens je aankoopgegevens en stort binnen enkele weken 100 euro terug op je rekening. Doorgaans duurt dit zes tot negen weken.

Belangrijk om te weten is dat de meeste bekende webwinkels meedoen. Zo kun je de Galaxy S21 Plus of Ultra aanschaffen bij bijvoorbeeld Coolblue, Bol.com, Belsimpel of Mobiel.nl, maar ook bij providers als KPN, T-Mobile en Vodafone. Als gezegd is het wel een vereiste dat je jouw aankoop uiterlijk 5 mei aanmeldt bij Samsung.

Meer over de S21 Plus en S21 Ultra

De Samsung Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra werden eind januari in Nederland uitgebracht en hebben adviesprijzen van respectievelijk 1049 en 1249 euro. Inmiddels zijn de toestellen iets in prijs gedaald. Zo haal je de S21 Plus voor iets meer dan 800 euro in huis en kost de S21 Ultra ongeveer 100 euro minder dan bij de lancering.

De Galaxy S21 Plus en S21 Ultra hebben een nieuw design, waarbij vooral de achterkant opvalt. Het camera-eiland, waar de verschillende lenzen in zitten, loopt door vanuit de rand van het toestel en dat ziet er uniek uit. Uiteraard hebben de telefoons ook snellere hardware, een betere accuduur en nieuwere software dan hun voorgangers.

De Galaxy S21 Ultra onderscheidt zich door de camera’s, waarbij een periscopische zoomlens ervoor zorgt dat je beelden heel dichtbij kan halen zonder in te leveren op kwaliteit. In de Samsung Galaxy S21 Ultra review (of onze videoreview hieronder) vertellen we je daar alles over. Check ook onze recensie van de reguliere Galaxy S21, die een stuk goedkoper is.

